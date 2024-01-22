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俄：資產若遭沒收 歐美也將損2880億

編譯中心／綜合21日電

西方國家有意沒收俄羅斯被凍結在歐洲國家的資產，轉而用於幫助烏克蘭重建，不過俄羅斯國營媒體則在報導中表示，西方國家如此也將損失至少價值2880億美元的資產和投資

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)在2022年2月揮兵入侵烏克蘭後，美國及其盟國禁止與俄羅斯央行和財政部進行交易，並凍結在西方國家大約3000億美元的俄羅斯主權資產。

俄羅斯新聞社（RIA）21日引述數據指出，截至2022年底，歐盟、七國集團、澳洲和瑞士對俄羅斯經濟的直接投資總額約為2880億美元，其中歐盟國家就持有2233億美元的資產。

美國和英國官員在最近幾個月，一直努力沒收俄羅斯在比利時和其他歐洲城市的資產，以幫助烏克蘭的重建。三名消息人士在去年12月28日告訴路透，他們希望七大工業國集團(G7)領導人在今年2月底莫斯科入侵烏克蘭2周年之際，在舉行會議時發布更強有力的意向聲明(statement of intent)。

不過俄新社的報導也指出，克里姆林宮表示，莫斯科有一份美國、歐洲和其他國家資產的清單，如果西方國家繼續推進沒收俄國資金，那麼這些西方資產就會被沒收。

在七國集團國家中，俄新社將英國列為最大的投資者之一，並引用2021年底的數據顯示，英國在俄羅斯的資產價值約為189億美元。其次是美國，在俄國的資產達96億美元，而日本擁有46億美元，加拿大則擁有29億美元。不過，路透社無法核實俄新社引用的數據。

俄羅斯 烏克蘭 投資

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