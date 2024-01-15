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烏克蘭：中國須參與俄烏和平談判

中央社瑞士達沃斯14日綜合外電報導
烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克。(路透)
烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克。(路透)

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）14日在瑞士世界經濟論壇（WEF）前舉行的高層外交會議後表示，中國必須參與結束烏克蘭與俄羅斯戰爭的談判。

路透報導，葉爾馬克說，當基輔就其和平方案召開進一步會議時，俄羅斯盟友中國的參與非常重要。

中國總理李強本周將率團訪問達沃斯（Davos）。葉爾馬克在記者會上被問到烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是否將會見李強時表示，他還沒有看到澤倫斯基的最終議程，「讓我們拭目以待」。

澤倫斯基15日抵達瑞士伯恩（Bern），拜會瑞士總統阿姆赫德（Viola Amherd）。

參加今天討論的瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）在稍早的記者會上表示：「我們必須盡一切努力結束這場戰爭。」

凱西斯說：「中國扮演重要角色，我們必須找到與中國在這方面合作的方法。」他補充說，俄羅斯和烏克蘭都不願意讓步。

知情人士表示，澤倫斯基在本周也可能在達沃斯會見摩根大通（JPMorgan Chase）集團執行長戴蒙（Jamie Dimon），試圖尋求支持以支撐烏克蘭的資金。

2022年2月，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）派兵攻打烏克蘭，引發自1962年古巴飛彈危機以來，俄羅斯與西方最大規模的對抗。

歐洲聯盟（EU）官員說，烏克蘭的西方夥伴已明確表達支持基輔及其和平計畫，並呼籲「南方世界」（Global South）國家向俄羅斯表明，為了全球安全，尊重聯合國憲章及其核心原則的重要性。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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