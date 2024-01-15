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烏克蘭：已摧毀俄羅斯預警機及空中指揮所

中央社基輔15日綜合外電報導
俄羅斯A-50預警機。示意圖，非文中飛機。(美聯社)
俄羅斯A-50預警機。示意圖，非文中飛機。(美聯社)

烏克蘭15日表示，已在亞速海地區摧毀一架俄羅斯A-50預警機（Beriev A-50）和一架作為空中指揮所的伊留申Il-22型轟炸機，打擊俄國在烏克蘭南部被占領土的軍事行動。

法新社報導，烏克蘭空軍在社群媒體表示，減去敵軍一架A-50遠程雷達偵測機和Il-22空中指揮中心，「亞速海（Sea of Azov）地區的特別行動成功」。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）表示，基輔已「摧毀」這些飛機。

莫斯科當局未對這些說法發表評論。

另外，路透報導，烏克蘭國防部預估這架A-50價值3億3000萬美元。基輔的聲明未說明這些飛機如何被摧毀。

A-50於蘇聯時代末期首次服役，是一種大型空中預警管制機，可掃描數百公里範圍內的敵機、敵艦和飛彈。

部分俄羅斯軍事部落客指出，這架飛機被擊落恐對俄國空軍造成巨大損失，因為這款飛機仍在服役的數量有限。

擁有近120萬訂閱者、支持並對俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭發表評論的部落客Rybar說：「A-50的數量不多，能操作的專家通常也很少。如果這款飛機被擊中，機上人員將無法逃生。」

目前不清楚俄羅斯有多少架A-50仍在服役。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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