烏克蘭國會議員：新動員法不會徵召婦女入伍

在烏克蘭基輔，一名婦女走過一幅烏克蘭軍人的廣告海報。路透

烏克蘭 國會議員謝爾尼夫今天晚間表示，擬議中的軍事動員立法草案將不會徵召婦女入伍，也不會引入兵役抽籤制度。烏克蘭國會委員會明天將就這項法案進行表決。

路透報導，烏克蘭國會的「國家安全、國防和情報委員會」（Committee on National Security, Defence and Intelligence）副主席謝爾尼夫（Yehor Chernev）對烏克蘭公共廣播公司表示：「我可以肯定說，沒有抽籤徵兵，也不會動員婦女。」「不會有違憲的立場。」

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後的頭幾個月，有數以萬計男子自願為烏克蘭而戰，然而隨著戰爭爆發近兩年，人民熱情消退，促使烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）考慮制定新法。

擬議中的提案包括修改軍隊動員規定，此舉能使國家召集更多兵員，以及加強對逃兵的制裁，相關規定受到公眾批評。

烏克蘭國會人權專員表示，其中有些提案違憲。

歐洲商業協會（European Business Association）今天在網站上發表聲明指出，審查先前擬議的法律草案後，對幾項條款表示擔憂，其中包括貪污風險。

自4日以來，國家安全、國防和情報委員會一直在審查這項立法草案。委員會明天表決若未通過，可將其退回政府再行修改。

烏克蘭國家安全委員會（National Security Committee）秘書柯斯登柯（Roman Kostenko）告訴烏克蘭廣播電台：「我們逐條制定法律草案。」他補充說，討論涉及對國防部 和軍方高級官員的數小時詢問。

這項法案獲得委員會批准後將進行辯論，可在國會二讀或三讀修改內容；國會批准後，將由澤倫斯基簽署成為法律。