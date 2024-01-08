俄烏戰爭持續 瑞典籲民眾做好備戰心理準備

瑞典公民防衛部長波林7日在瑞典公民組織「社會與國防論壇」的年會上表示，瑞典有可能發生戰爭，而所有的瑞典人都應該加入增強國家防衛力的行列。(歐新社)

瑞典 公民防衛部長波林呼籲民眾應做好瑞典可能發生戰爭的心理準備，所有的瑞典人都應該投入加強國家防衛力的工作，而瑞典國防軍最高指揮官也表示，民眾的備戰意識有助提升國家的整體防衛能力。

波林（Carl-Oskar Bohlin）7日在瑞典公民組織「社會與國防論壇」（Society and Defence）的年會上表示，瑞典有可能發生戰爭，而所有的瑞典人都應該加入增強國家防衛力的行列。

波林表示，社會的防衛能力需要的首先是社會各行各業，從一般公民到政府機關對於情勢的認知，而這個認知必須被實際運用，讓攻打瑞典的成本提高。

他十分擔心公民防衛的加強進度不夠快，裝備、資金、新的法案都還不到位，但全面防衛的工作是不能等的。他因此呼籲所有瑞典人從現在開始，在自己的領域盡其所能的做準備。

他在演講中也分別給中央政府、地方政府、上班族、一般公民如何做好備戰準備的建議。

他建議，政府機關應做好各機關之間職務代理的配置；地方政府應該做好避難所、緊急用水與存糧、暖氣、電力等民生基本需求的準備；上班族應該詢問公司若戰爭來臨，該如何因應，在危急時刻要如何繼續維持公司運作；一般民眾則應做好家中的應急準備，也應該考慮參與公民志願防衛團體。

他呼籲中央政府應該加快防衛腳步，不要無謂浪費時間，明天就有足夠的準備比5年後一切準備完美還要重要。

瑞典國防軍最高指揮官（Supreme Commander of the Swedish Armed Forces）巴登（Micael Byden）今早接受瑞典TV4電視台訪問時表示，目前情勢很緊張，應該化言論為行動。

巴登表示，民眾必須有所準備但不需要喪失希望，一定要抱持希望。

他說，人們必須真正了解情勢的嚴重性，每個個人都得做好心理準備，看看烏克蘭 的新聞並且問自己，如果這些事情發生在瑞典，有沒有足夠的物資？自己可以做什麼？越多人這樣想、這樣準備，社會就會越有防衛力。

巴登也說，若發生戰爭，如何維持社會的健全運作會是最重要的，和平時期社會如何運作，在被外國勢力入侵時也要這樣運作。

越多人在困難時刻照常去工作，就能讓社會運作得更好，若沒有被軍隊徵召，就照常去工作，照顧兒童、醫療以及老人照護的工作尤其重要。

他呼籲，當務之急就是讓民眾了解事情的嚴重性，瑞典的情勢可能變得更糟，所有瑞典人都必須做好戰爭可能發生的心理準備。