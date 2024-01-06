後方補給短缺 德議員憂烏克蘭恐失去所有豹式戰車

烏克蘭總統澤倫斯基(左二)2023年10月3日赴烏克蘭前線視察，旁為豹2戰車。(路透)

西方對烏克蘭 軍援陷入瓶頸，隨後方維修基地備用料件短缺，如今烏軍面臨失去全部德國 援贈的豹2（Leopard 2）主力戰車之虞。

德國經濟學家、綠黨國會議員謝佛（Sebastian Schafer）2日告訴明鏡周刊（Der Spiegel），烏克蘭手中目前只剩極少的豹式戰車，有些還已無法操作。

謝佛表示，他近期訪視立陶宛的一間維修廠，發現戰損烏軍戰車的維修備用料件供應不足，並說烏軍土法煉鋼維修恐雪上加霜，應迫切採取行動改善此一情況。

謝佛敦促西方武器製造商加快交付備用料件，讓困在後送維修的這些豹式戰車能重回戰場，德國尤應提供烏克蘭技師更多訓練與教學。

俄羅斯 2022年2月底入侵烏克蘭後，西方各國很長一段時間不願援烏西式主力戰車，直到2023年初德國終於同意交付88輛豹1（Leopard 1）、80輛豹2戰車給烏克蘭。其中德國國防軍2023年3月還直接從庫存移撥18輛豹2。

但烏軍去年夏天展開大反攻以來，豹式戰車在戰場蒙受損失不輕，戰場上豹式戰車遭大量擊毀、棄置的影像在網上時有所見。