後方補給短缺 德議員憂烏克蘭恐失去所有豹式戰車
西方對烏克蘭軍援陷入瓶頸，隨後方維修基地備用料件短缺，如今烏軍面臨失去全部德國援贈的豹2（Leopard 2）主力戰車之虞。
德國經濟學家、綠黨國會議員謝佛（Sebastian Schafer）2日告訴明鏡周刊（Der Spiegel），烏克蘭手中目前只剩極少的豹式戰車，有些還已無法操作。
謝佛表示，他近期訪視立陶宛的一間維修廠，發現戰損烏軍戰車的維修備用料件供應不足，並說烏軍土法煉鋼維修恐雪上加霜，應迫切採取行動改善此一情況。
謝佛敦促西方武器製造商加快交付備用料件，讓困在後送維修的這些豹式戰車能重回戰場，德國尤應提供烏克蘭技師更多訓練與教學。
俄羅斯2022年2月底入侵烏克蘭後，西方各國很長一段時間不願援烏西式主力戰車，直到2023年初德國終於同意交付88輛豹1（Leopard 1）、80輛豹2戰車給烏克蘭。其中德國國防軍2023年3月還直接從庫存移撥18輛豹2。
但烏軍去年夏天展開大反攻以來，豹式戰車在戰場蒙受損失不輕，戰場上豹式戰車遭大量擊毀、棄置的影像在網上時有所見。
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