俄：烏軍發動新一波攻勢 襲擊俄邊境2州和克里米亞

圖為2日烏克蘭對俄羅斯貝爾哥羅德地區發動軍事襲擊後，造成一輛車輛和建築物毀壞。路透

俄羅斯 當地官員表示，克里米亞和毗鄰烏克蘭 的兩個俄羅斯州今天遭到烏軍新一波攻擊。昨天基輔才遭到大規模轟擊，今天烏克蘭反擊，顯示俄烏都在進一步加強空襲對方。

法新社報導，貝爾哥羅德州 （Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示：「貝爾哥羅德州的局勢仍然緊張，早上發生兩起攻擊事件。」

俄羅斯防空部門表示，在貝爾哥羅德州上空摧毀6枚飛彈。貝爾哥羅德州在整個衝突期間多次遭到攻擊。

葛拉特卡夫說，前一天有1人死亡、11人受傷。

俄羅斯西南部庫斯克州（Kursk）州長斯塔羅沃特（Roman Starovoyt）在通訊平台Telegram表示，一次空襲毀損了基礎設施，導致斷電。

克里米亞城市塞凡堡（Sevastopol）的首長表示，另一枚飛彈在塞凡堡附近被擊落，但沒有造成損壞的通報。

另一方面，波蘭外交部長今天呼籲盟國提供烏克蘭遠程飛彈，幫助基輔面對俄羅斯新一輪攻擊之際，能夠瞄準俄軍「發射場和指揮中心」。

俄羅斯昨天對烏克蘭首都基輔和東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）的住宅大樓發動飛彈攻擊，造成5人死亡，數十名平民受傷。

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）今天在社群媒體上表示，西方應該以「普亭（Vladimir Putin）理解的語言」做出回應。他敦促盟國向基輔提供「遠程飛彈，使其能夠摧毀（俄軍）發射場和指揮中心」。