俄羅斯跨年夜猛攻 烏克蘭攔截無人機數量創新高

俄羅斯在跨年夜出動大量無人機攻擊，使得烏軍攔阻的無人機數量創新高。圖為俄羅斯無人機攻擊烏克蘭西部靠近波蘭邊界的城市利維夫（Lviv）。美聯社

烏克蘭 今天表示，俄羅斯 在跨年夜出動大量無人機攻擊，使得烏軍攔阻的無人機數量創新高；且今天凌晨也砲擊烏克蘭南部，造成2人死亡。已打了快2年的俄烏戰爭過去一週再度升溫。

法新社報導，俄羅斯在2023年最後幾天對烏克蘭發動開戰以來最大規模攻擊之一，造成39人死亡。烏克蘭空軍今天再表示，俄軍在跨年夜出動90架伊朗 製「見證者」（Shahed）無人機進行攻擊。

烏克蘭空軍說：「在跨年夜，空軍成功摧毀空前數量的敵人攻擊無人機：在90架當中摧毀87架。」

烏克蘭空軍並指出，莫斯科還對烏克蘭東北部的哈爾科夫州（Kharkiv）及南部的赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）發射飛彈攻擊。

基輔表示，烏克蘭南部的敖德薩州（Odesa）和赫松州在跨年夜遭到俄羅斯砲擊，其中在敖德薩救難單位通報有一人死亡，在赫松則有一名73歲女性喪命。

俄羅斯這波無人機攻擊還瞄準烏克蘭西部靠近波蘭邊界的城市利維夫（Lviv）。市長薩多維（Andriy Sadovy）表示，當地一所大學和一座博物館受損。