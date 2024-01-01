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普亭新年賀辭籲團結：永不退縮 俄審烏被俘戰士 逾200人被判入獄

編譯中心／綜合31日電
俄羅斯總統普亭的新年賀詞，充滿戰鬥民族風格。（路透）
俄羅斯總統普亭的新年賀詞，充滿戰鬥民族風格。（路透）

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）12月31日發表新年前夕演說時讚揚俄國軍隊，同時呼籲「團結」，但他在這次規模縮小的演說中未明確提及與烏克蘭的衝突。

而俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，自莫斯科開始在烏克蘭採取軍事行動以來，俄羅斯法院已判處200多名烏克蘭戰士入獄。

普亭在傳統的克里姆林宮背景前方，形容2024年是「家庭年」，與去年普亭身後盡是身著制服的軍人，形成鮮明對比。

普亭在國營電視台播出的演說中說：「我們一再證明，我們有能力解決最艱難的任務，而且永遠不會退縮，因為沒有力量可以拆散我們。」「給所有在前線為真理和正義而戰的服役人員，你們是我們的英雄。我們的心與你們同在。我們為你們感到驕傲。我們欽佩你們的勇氣。」

路透報導，拉夫羅夫在官媒俄新社刊登的專訪中表示：「俄羅斯聯邦法院已經宣判200多名烏克蘭武裝部隊代表，因犯下暴行被判處長期監禁。」

在俄羅斯於2022年2月起全面入侵烏克蘭的戰爭中，俄烏雙方互相指控對方犯下無數暴行。

聯合國（UN）不斷發現俄羅斯當局犯下戰爭罪和侵犯人權的證據，包括酷刑、強暴和驅逐兒童。

國際刑事法院（ICC）3月對俄羅斯總統普亭發出逮捕令，指控莫斯科強行驅逐烏克蘭兒童是戰爭罪。

烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）12月30日在總結2023年的聲明中說：「在我們伸張正義的道路上，今年的主要成果無疑是國際刑事法院對普亭發出逮捕令。」

根據烏克蘭檢察總長辦公室網站，自俄烏戰爭開始以來，辦公室已記錄超過12萬1000起俄羅斯侵略罪和戰爭罪行。

拉夫羅夫告訴俄新社，俄國主要調查機構俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）已對約900名烏克蘭人提起4000起刑事訴訟。

拉夫羅夫說：「他們不僅包括激進民族主義協會的成員、烏克蘭安全部隊和傭兵代表，而且還包括烏克蘭軍事和政治領導層的代表。」

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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