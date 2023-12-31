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俄羅斯審判烏克蘭被俘戰士 判處200多人入獄

中央社莫斯科31日綜合外電報導
圖為烏克蘭基輔地區空襲警報響起後，國土防禦部隊的一名烏克蘭軍人測試雷射瞄準器。(歐新社)
圖為烏克蘭基輔地區空襲警報響起後，國土防禦部隊的一名烏克蘭軍人測試雷射瞄準器。(歐新社)

俄羅斯外交部長拉夫洛夫在官媒俄新社今天刊登的專訪中表示，自莫斯科開始在烏克蘭採取軍事行動以來，俄羅斯法院已判處200多名烏克蘭戰士入獄。

路透社報導，拉夫洛夫（Sergei Lavrov）告訴俄羅斯新聞社（RIA，簡稱俄新社）：「俄羅斯聯邦法院已經宣判200多名烏克蘭武裝部隊代表，因犯下暴行被判處長期監禁。」

在俄羅斯於2022年2月起全面入侵烏克蘭的戰爭中，俄烏雙方互相指控對方犯下無數暴行。

聯合國（UN）不斷發現俄羅斯當局犯下戰爭罪和侵犯人權的證據，包括酷刑、強暴和驅逐兒童。

國際刑事法院（ICC）3月對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發出逮捕令，指控莫斯科強行驅逐烏克蘭兒童是戰爭罪。

烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）昨天在總結2023年的聲明中說：「在我們伸張正義的道路上，今年的主要成果無疑是國際刑事法院對普亭發出逮捕令。」

根據烏克蘭檢察總長辦公室網站，自俄烏戰爭開始以來，辦公室已記錄超過12萬1000起俄羅斯侵略罪和戰爭罪行。

拉夫洛夫告訴俄新社，俄國主要調查機構俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）已對約900名烏克蘭人提起4000起刑事訴訟。

拉夫洛夫說：「他們不僅包括激進民族主義協會的成員、烏克蘭安全部隊和傭兵代表，而且還包括烏克蘭軍事和政治領導層的代表。」

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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