狂炸烏翌日 俄西南邊境城遭空襲21死

俄羅斯29日對烏克蘭多個城市進行大規模空襲，造成至少39人死亡、逾百人受傷。（美聯社）

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭 30日空襲俄羅斯 西南部邊境城市貝爾哥羅德（Belgorod），造成21人喪生、110多人受傷，俄羅斯稱是開戰至今最致命遇襲事件，緊急要求聯合國安全理事會召開會議。

彭博資訊報導，莫斯科當局指控烏克蘭使用集束彈藥(子母彈)，包括烏克蘭製的「赤楊」(Olkha)多管火箭炮和捷克製吸血鬼(Vampire)火箭炮，釀成嚴重傷亡，罹難者包含3名兒童。

烏克蘭國安消息人士則表示當時出動超過70架無人機是為了「回應俄國 對烏克蘭城市和平民的恐怖攻擊」，堅稱僅鎖定軍事基礎設施為攻擊目標，並歸咎「俄國防空系統無能」，使碎片散落，才導致平民死傷。俄軍29日攻擊烏克蘭釀成39人死亡。

BBC核實該空襲相關影片，可見若干汽車失火燒成廢鐵，還有的堆疊在一起。除此之外，當時爆炸聲和汽車喇叭聲不絕於耳，濃濃黑煙掩蓋現場，還有人急忙跑去援救倒在路上的人。

對於30日遇襲行動，俄國要求聯合國安理會召開會議。會中俄國聯合國特使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）指控烏克蘭「精心策畫、無差別攻擊平民」。

這番言論則遭法國、英國和美國等烏克蘭盟邦反駁，認為烏克蘭是在遵守聯合國法規下自我防衛，且說俄國總統普亭主動興戰才該為罹難平民負責。

俄羅斯29日對烏克蘭多個城市進行大規模空襲，並使用「創紀錄數量飛彈」，美國總統拜登29日將此次俄軍攻勢形容為「對全球的明確提醒」，顯示俄羅斯總統普亭仍試圖摧毀烏克蘭，必須以行動阻止。

與此同時，衛報報導，波蘭指控一枚俄羅斯飛彈進入該國領空3分鐘後離開，波蘭外交部副部長召見俄羅斯使館臨時代辦，要求俄方解釋飛彈進入波蘭領空事件，並立即停止這類活動。據俄新社報導，俄羅斯使館臨時代辦表示，這是毫無根據的指控。俄軍侵烏至今共有3枚飛彈進入波蘭。