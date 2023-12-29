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俄烏戰爭還在打…俄名流辦裸體趴 挨轟：活在不同世界

編譯徐榆涵／綜合28日電
這場幾近全裸的派對由俄羅斯網紅兼媒體人伊弗列瓦舉辦。(取材自Instagram)
這場幾近全裸的派對由俄羅斯網紅兼媒體人伊弗列瓦舉辦。(取材自Instagram)

正值俄羅斯士兵衝前線與烏克蘭戰鬥之際，傳出俄國政商名流舉辦幾近全裸的鹹濕裸體派對，引起外界撻伐，據傳當局相當不滿，將對出席派對者予以追究。

莫斯科時報報導，該場派對由俄羅斯網紅兼媒體人伊弗列瓦（Nastya Ivleeva）於20日主辦，據稱要憑每張100萬盧布（約1萬美元）的門票才能進入這場辦在莫斯科知名夜店Mutabar的派對。

報導指出，派對主題為「裸體幻想」，要求來賓服裝要「幾乎全裸」，根據曝光的畫面中可以見到，許多男賓客都半裸，甚至只遮住重點部位，女性則以皮質、蕾絲或薄紗內衣為主。

出席這場派對的人已知有曾在2018年參選總統的社交名媛蘇布查克（Ksenia Sobchak）、藝名「Vacio」的嘻哈歌手瓦西列夫（Nikolay Vasilev）以及歌手基爾科羅夫（Philipp Kirkorov）、米利亞夫斯卡亞（Lolita Milyavskaya）等，此外也許多政商名流參加，畫面流出後招致外界批評。

主張加強審查網路言論的組織「自由網路聯盟」（Free Internet League）領導人米祖麗娜（Yekateina Mizulina）直批，「此活動對國家所推行的政策來說簡直是『自打嘴巴』，參加派對的人完全生活在不同世界」，稱這些人應該受到抵制。

此外，俄羅斯政論節目主持人索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）也表示，「國家還在打仗，但這些野獸、廢物卻在搞這些，他們根本不在乎外頭發生什麼。」

派對主題為「裸體幻想」，要求來賓服裝要「幾乎全裸」。(取材自telegram)
派對主題為「裸體幻想」，要求來賓服裝要「幾乎全裸」。(取材自telegram)

俄羅斯 布查 烏克蘭

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