2021年來第54次相挺 美國再援烏克蘭2.5億元彈藥

美國國防部27日宣布對烏克蘭提供新一批價值達2.5億美元的軍援，這是拜登政府自2021年8月以來第54次軍援烏克蘭。圖為美國2022年4月提供烏克蘭155mm砲彈。（美聯社）

美國拜登政府27日宣布最新一波對烏克蘭 提供價值2.5億美元的軍事援助，包括防空彈藥和火炮彈藥等，這是年底前最後一波，也標註著美國用盡援烏預算 ，必須等國會通過追加預算，才能維持對烏克蘭的援助；國會議員則在假期期間持續協商邊境安全法案，盼為援烏預算解套。

白宮上周預告，年底前還會有最後一次援烏撥付，白宮預算局指出，國會授權行政部門給予烏克蘭的援助預算將在今年底告罄，行政部門必須尋求國會同意，以避免對烏克蘭的援助斷炊。

拜登政府27日宣布，提供烏克蘭包含防空系統與海馬士等彈藥補充，共2.5億美元；自俄烏戰爭去年2月爆發至今，美國已提供超過460億美元的軍事援助給烏克蘭。

根據聲明，新一輪軍事援助包括防空彈藥、其他防空系統部件、高機動火箭炮系統的附加彈藥、155毫米和105毫米火炮彈藥、反裝甲彈藥以及1500多萬發子彈。這是拜登政府自2021年8月以來第54次軍援烏克蘭。

國務卿布林肯透過聲明表示，美國的援助對烏克蘭盟友捍衛國國家與自由，抵禦俄羅斯 侵略而言至關重要；50多國組成的聯盟持續為烏克蘭提供關鍵支援，當務之急是國會盡快採取行動，透過協助烏克蘭捍衛自身及其未來，來推進美國國家安全利益。

另據日經亞洲報導，俄羅斯總統普亭今年3月在莫斯科告訴到訪的中國國家主席習近平，俄羅斯將在烏克蘭戰鬥至少五年；在普亭對習近平說出這番話後，中國顯然開始調整其戰略，包括5月向歐洲派遣和平特使。

中方顯然認為，若烏克蘭戰爭再拖五年，將讓中國面臨來自西方更大的壓力，打擊中國本已陷入困境的經濟，因此向歐洲派遣和平使團的理由之一即是需要兩面下注，但此舉可能激怒俄羅斯。

而為了拉攏中國不轉變立場，普亭主動透露情報。俄羅斯副外交部長魯登科6月25日親自赴北京，向習近平告發秦剛和火箭軍高階將領遭西方滲透，導致秦剛被整肅拔官。

日經報導指，如果俄烏戰爭持續更久，可能會影響習近平連任中國國家主席和中共總書記的計畫，以及他統一台灣的目標。

而由於俄烏戰爭，全球各大軍工業者接單金額若非接近就是已達到歷史新高水準，且光是今年上半年已逼近去年全年規模。英國金融時報對美國主要承包商、英國的貝宜系統（BAE System）以及南韓的韓華Aerospace在內的15家國防集團分析發現，截至2022年底的最近年度可取得的數據中，積壓訂單總額達到7776億美元，較兩年前的7012億美元成長逾10%。

這一趨勢持續至今年，從上半年所得的完整單季數據來看，這些公司的積壓訂單金額達到7640億美元。