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李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

擴大兵源 烏克蘭徵兵年齡擬降至25歲

編譯中心╱綜合26日電
俄羅斯反對派領袖納瓦尼遭證實被流放北極。(美聯社)
俄羅斯反對派領袖納瓦尼遭證實被流放北極。(美聯社)

俄烏戰爭打了22個月，戰火持續延燒，烏克蘭擬議下修動員年齡，一項法律草案文本詳述哪些烏克蘭公民將接受徵召入伍，並將可被動員戰鬥的年齡建議從27歲下修為25歲。

路透報導，烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）簽署的一份解釋性說明總結了這項法律草案的關鍵條款，其中包括「將徵兵年齡從27歲改為25歲」。

基輔獨立報報導，烏克蘭針對18歲以上成人的徵兵制度不同於戰爭期間的軍事動員，不過戰時動員通常也被稱為徵兵。

烏克蘭總統澤倫斯基本月19日在年終記者會上表示，軍方提議再動員45萬至50萬人，但這是「高度敏感」的問題，軍方和政府會討論後再決定是否將提案送到國會。

澤倫斯基尚未公開支持這項提案，他當時說，希望聽取更多相關意見。他說：「這是非常龐大的人數。」

另據中央社引述法新社報導，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），從莫斯科附近被移監到北極圈以北流放地，律師已經探視過他，納瓦尼今天表示，20天歷程「相當累人」，但他說，「我沒事」。

納瓦尼在社群平台X寫道：「不用擔心我，我沒事。終於走完了，這讓我徹底如釋重負…我心情還是很好，很適合做聖誕老人。」他指的是自己的一身冬裝和鬍鬚。

美國國務院表示，仍「對納瓦尼先生的健康狀況和他被不公平拘留深表關切」。

納瓦尼於2021年被捕入獄前曾發動大規模反政府抗議，在此之前他曾遭下毒暗殺而存活。

他在莫斯科以東約250公里的伏拉迪米爾州（Vladimir）IK-6流放地度過被監禁的大部分時間。

納瓦尼在X提到，他於23日抵達目前所在的北極流放地，昨天接受律師探視。

他寫道：「我沒預期（明年）1月中旬之前就有人發現我落腳於此。」他還說，除了被雪覆蓋、當操場用的隔壁牢房和窗外有道柵欄之外，他幾乎無法瞧見周圍環境。

烏克蘭擬議下修動員年齡，從27歲下修為25歲；圖為烏克蘭士兵。(取材自臉書)
烏克蘭擬議下修動員年齡，從27歲下修為25歲；圖為烏克蘭士兵。(取材自臉書)

納瓦尼 烏克蘭 澤倫斯基

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