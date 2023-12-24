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消息報：俄勞動力今年短缺480萬人 情況明年恐延續

中央社莫斯科24日綜合外電報導
俄媒導，俄羅斯今年勞動力短缺約480萬人，且明年這一問題仍將十分嚴重。(美聯社)
俄媒導，俄羅斯今年勞動力短缺約480萬人，且明年這一問題仍將十分嚴重。(美聯社)

俄羅斯「消息報」今天引述俄羅斯科學院經濟研究所專家說法及研究報導，俄羅斯今年勞動力短缺約480萬人，且明年這一問題仍將十分嚴重。

路透報導，俄國中央銀行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）上月表示，隨著莫斯科當局持續對軍事領域投入財政支援和物資，俄國被消耗的人力資源已引發勞動力嚴重短缺，並威脅經濟增長。

在克里姆林宮（Kremlin）去年2月發動所謂的「特別軍事行動」，全面入侵烏克蘭後，數十萬俄國人離開該國，其中包括高階資訊科技（IT）人才。

那些離開的人要不是不認同這場戰爭，就是擔心被徵召參戰。

人口外流的現象在去年9月俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）宣布局部動員令、徵召約30萬人投入戰事後加劇。蒲亭本月稍早才宣揚失業率降至2.9%，達到歷史新低，並曾表示他認為目前不需要新一波動員。

「消息報」（Izvestia）引述俄羅斯科學院（Russian Academy of Sciences）經濟研究所（Institute of Economics）研究報告作者阿哈普金（Nikolai Akhapkin）的說法報導，勞動力短缺的現象在2022年和2023年急劇擴大，還表示司機和商店員工的需求尤為大。

根據「消息報」引用的官方數據，今年年中的整體人力短缺程度從一年前的5.8%升至6.8%。

報導引用研究內容指出：「如果我們將俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）提供的數據應用至整體勞動力，2023年的人力缺口暫訂為480萬人。」

報導說，勞動部長柯加科夫（Anton Kotyakov）曾表示，製造業、營造業和運輸業對勞動力短缺的感受最為強烈，迫使企業提高薪資來吸引更多員工。

「消息報」還援引普列漢諾夫經濟大學（Plekhanov Russian University of Economics）的沙卡洛娃（Tatyana Zakharova）說法，指出勞動力短缺明年可能會持續下去，因為工廠工人、工程師、醫師、老師等職業的空缺難以填補。

俄羅斯 俄國 普亭

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