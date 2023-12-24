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﻿烏童聖誕許願：不被飛彈擊中

編譯中心／綜合23日電
烏克蘭人22日在基輔獨立廣場附近裝飾一棵「英雄聖誕樹」，樹上的天使象徵在烏俄戰爭期間喪生的人們。（歐新社）
烏克蘭人22日在基輔獨立廣場附近裝飾一棵「英雄聖誕樹」，樹上的天使象徵在烏俄戰爭期間喪生的人們。（歐新社）

俄烏衝突從去年2月爆發至今屆滿22個月，仍未見停戰跡象。烏克蘭極力從文化上向西方靠攏，今年將是屋國自1917年以來首次在12月25日慶祝聖誕節，而非往年和俄羅斯一樣在1月7日過聖誕。不過，烏克蘭民眾沒心情過節，當地兒童的聖誕願望不再是玩具，而是「希望不要被飛彈擊中」。

聯合國烏克蘭人權監察團表示，自去年2月以來，已確認至少有1萬名烏克蘭平民在戰爭中喪生，其中包括560多名兒童。超過18500人受傷。聯合國難民署統計數字顯示，截至12月19日，烏克蘭有633.5萬流離失所者。

隨著俄羅斯持續打擊烏克蘭能源設施，烏克蘭數百萬兒童無法持續獲取電力、暖氣和水。聖誕來臨之際，他們許下的願望都與停火止戰有關。11歲的索洛米婭希望世界和平。6歲的卡婭想在聖誕節與爸爸團聚。她的父親是烏克蘭第47機械化旅的士兵，正在烏東地區作戰。

12歲的卡蒂亞和家人住在基輔，這座城市是俄軍無人機和飛彈打擊的最重要目標之一。她給聖誕老人的信中寫道：「我希望你不要被防空飛彈擊落。」

孩子們的願望是如此天真純潔，但目前的戰況對烏克蘭來說並不樂觀。烏克蘭總統澤倫斯基19日在被問及俄烏衝突明年是否會結束時，他表示，「沒有人知道答案」。

美媒稱，烏軍如今兵源不足，迫使徵兵單位四處拉人，連體弱的中老年人都不放過。英國《泰晤士報》披露，有烏克蘭官員認為，烏克蘭目前在戰場上取得勝利的可能性極小，俄烏衝突可能會持續數年。

烏克蘭基輔一棟公寓大樓22日遭到俄羅斯無人機襲擊而受損。（路透）
烏克蘭基輔一棟公寓大樓22日遭到俄羅斯無人機襲擊而受損。（路透）

烏克蘭 聖誕節 俄羅斯

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