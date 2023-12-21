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烏軍提案再動員50萬人 防長稱準備徵召海外國民

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭國防部長烏梅洛夫。(路透)
烏克蘭國防部長烏梅洛夫。(路透)

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）接受德國媒體採訪時宣布，將徵召烏國僑民以及在歐洲的難民以增強烏軍陣容。

泰晤士報報導，烏梅洛夫向德國「畫報」表示，年紀在25至60歲的男子將收到向烏軍徵兵中心報到的傳票。如果他們未能報到，就會面臨懲罰，「我們想對每個人都公平，因為這攸關我們自己的國家，我們正向他們發出請帖」。

烏梅洛夫表示，他們仍在討論，這些役男若沒有自願報到該怎麼辦。不過，烏梅洛夫指出，「為你的國家挺身效命，不是懲罰，而是一種光榮」。

據轉述，這些「新兵」會接到告知，將接受那些訓練與裝備，以及何時何地服役、何時退役，也有機會根據專長選擇服役角色。

另根據基輔獨立報轉述，烏梅洛夫告訴世界報，烏國將召募僑居國外的烏克蘭人，也可能懲罰沒有向徵兵辦公室報導的人。他說，僑居國外的烏克蘭男子將獲得「邀請」，到徵兵辦公室報到。如果他們沒有主動出現，將會採取措施。

不過，根據BBC，烏克蘭國防部發言人帕夫柳克（Illarion Pavlyuk）稍後似乎否認涉及任何形式的強迫。他說，「沒有就國外徵召計畫進行討論，如果烏克國民想要參軍，他們會到烏克蘭入伍」。同時，烏克蘭境外沒有招募中心，烏克蘭當局也無法強迫任何人加入。

根據稍早新聞，烏克蘭總統澤倫斯基在日前的年終記者會表示，軍方已提議再動員45到50萬人參戰，坦言「這是重大的數字」，此舉「既敏感，代價也高」。他告訴記者，「我需要更多論點來支持這個方針，需要具體了解烏克蘭有了一百萬軍力會發生什麼事情」，並指軍方也需要解決輪調跟復員問題。

烏克蘭第172獨立國土防禦旅第228獨立營的士兵18日在札波羅熱州前線操作防空砲...
烏克蘭第172獨立國土防禦旅第228獨立營的士兵18日在札波羅熱州前線操作防空砲。(歐新社)

烏克蘭 國防部 德國

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