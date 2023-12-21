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西方援烏露疲態 澤倫斯基：戰爭看不到結束跡象

編譯中心╱綜合20日電
烏克蘭總統澤倫斯基暫駁回軍方再徵兵50萬請求，他表示與俄之間的戰爭還看不到結束跡象。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基暫駁回軍方再徵兵50萬請求，他表示與俄之間的戰爭還看不到結束跡象。(歐新社)

俄羅斯全面入侵烏克蘭近兩年，西方盟友對於援烏漸露疲態，俄羅斯則對取得勝利的信心日益增強。烏克蘭總統澤倫斯基昨天表示，這場戰爭還看不到結束的跡象。

中央社引述法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，他已暫時駁回軍方再徵召多達50萬人入伍的請求。這項提議不受烏國民眾歡迎，可能會讓澤倫斯基不斷惡化的民調支持率再受打擊。

烏克蘭軍隊在前線面臨壓力、盟國在軍事與財政的支持上也搖擺不定，媒體問到俄烏戰爭是否會在明年結束時，澤倫斯基回答說：「沒人知道答案。」

澤倫斯基上周展開西方國家拜訪行程，以爭取更多軍事、政治上的支持，但他未能說服美國國會立即批准600億美元的援助，且在布魯塞爾，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）也阻止了（歐盟）約500億歐元(約552億美元)的援助計畫。

美聯社報導，白宮期望美國國會在休會前通過援助烏克蘭的追加預算確定落空。民主黨參議院領袖舒默19日表示，協商代表會加緊努力，目標在明年初國會復會後順利通過；烏克蘭總統澤倫斯基19日在基輔喊話，表示他相信美國不會背叛烏克蘭。

報導指出，拜登政府10月提出1060億美元的援外預算追加案，其中規畫提供烏克蘭614億、以色列143億、人道援助91.5億、投入台灣和太平洋地區74億，以及136億的邊境資金。

共和黨人要求拜登政府收緊邊境和移民政策，兩黨議員上周末加班協商，盼在移民政策先尋求共識，換取共和黨對援烏預算的支持；但雙方始終沒談妥，舒默不得不宣告破局。

澤倫斯基上周親自造訪華府，赴國會和白宮說明烏克蘭的實際戰況和需求，他說烏克蘭雖面臨彈藥短缺和外援問題，烏軍並沒有敗下陣來，「我確信美國不會背叛我們，我們在美國達成的協議也會被充分落實」。

儘管前線戰事吃緊，後方的烏克蘭人仍準備慶祝在採用新日曆後的第一個聖誕節，這是在烏克蘭軍隊持續抵禦入侵俄軍之際，為消除俄羅斯影響所邁出的又一步。

路透報導，大多數的烏克蘭人都是東正教信徒，該國教會今年同意放棄使用傳統儒略曆(Julian calendar)；這個俄羅斯也使用的月曆，把聖誕節定於1月7日。

烏克蘭當局近來也加強把街道和聚落重新命名，並拆除了與沙皇和蘇聯歷史有關的雕像和紀念碑。

俄侵烏近2年，烏克蘭總統澤倫斯基表示，戰爭還看不到結束跡象。圖為澤倫斯基日前抵庫...
俄侵烏近2年，烏克蘭總統澤倫斯基表示，戰爭還看不到結束跡象。圖為澤倫斯基日前抵庫普揚斯克軍隊商討戰略。(路透)

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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