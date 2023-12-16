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烏克蘭空軍：俄軍無人機襲擊11州 防空部隊擊落30架

中央社基輔16日綜合外電報導
烏克蘭空軍說，俄羅斯無人機今天來犯。圖為烏克蘭一個醫院，民眾正在清理無人機襲擊後的玻璃碎片。(路透)
烏克蘭空軍說，俄羅斯無人機今天來犯。圖為烏克蘭一個醫院，民眾正在清理無人機襲擊後的玻璃碎片。(路透)

烏克蘭空軍說，俄羅斯無人機今天來犯，防空部隊和無人機捕殺機動小組在全國11個州擊落俄軍31架無人機中的30架。

路透社引述目擊者的話報導，隨著防空部隊與俄羅斯無人機交戰，一系列爆炸聲響徹整個烏克蘭首都基輔。

基輔市軍政機關負責人波普科（Serhiy Popko）說：「這是自本月初以來基輔第6度遭受空襲。」

波普科說：「在3天的彈道飛彈攻擊後，敵人利用暗夜再次出動見證者無人機（Shahed）攻擊首都基輔。無人機成群結隊、一波又一波從不同方向發動攻擊。」

波普科說，基輔沒有傳出人員傷亡和重大損失。

烏克蘭空軍說，俄羅斯軍方從俄國境內的3個不同方向派出伊朗製造的見證者無人機，目標是烏克蘭中部、北部和南部的11個不同州。

空軍在社群媒體Telegram發布聲明說，戰鬥機、防空飛彈部隊和無人機捕殺機動小組擊退俄羅斯的無人機襲擊。

基輔市市長克里契科（Vitali Klitschko）說，當俄羅斯無人機群飛越基輔郊區、瞄準市中心附近地區時，防空部隊開始採取行動。

在暗夜中，烏克蘭許多州的空襲警報持續了約5小時。

俄羅斯無人機對烏克蘭城市和州的攻擊愈來愈頻繁。烏克蘭官員說，俄羅斯的目標是在冬季嚴寒月份來臨之前以及期間襲擊烏克蘭的電力和能源基礎設施。

烏克蘭 俄羅斯 伊朗

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