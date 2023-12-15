如美沒提供更多援助 西方官員：烏克蘭肯定會失敗

烏克蘭一輛T-64坦克車13日出現在靠近頓內次克州巴赫姆特的一處陣地附近。路透

多位美國與歐洲國家官員告訴CNN，因為烏克蘭 援助包裹方案持續在美國國會動彈不得，美方與盟邦正在評估此事對烏克蘭國防的潛在破壞性影響，以及長期性的敗戰前景。

根據報導，最緊迫的憂慮是烏東跟烏南進行中反攻所受到的影響。甚至在美援持續到來的時候，兩處前線的烏軍仍一直難以取得重大的進展。一位歐洲外交官表示，「如果考慮攻占與維持更多的領土，在沒有美方持續支援的情況下，難以想見如何才能取得成功」。一位美國高層軍方官員則說，「有我們，無法保證成功。但沒有我們，他們肯定會失敗」。

更廣義來說，西方官員擔心，失去或進一步拖延美援，將衝擊到盟邦的援助。烏克蘭15日就因為匈牙利擋下歐盟 的進一步援助而遭受另一次打擊。雖然歐盟就援助問題的談判預計將在2024年1月恢復，但這個消息仍突顯了烏國所面臨挑戰的程度。

報導指出，許多人害怕美國要是無法繼續提供支援，歐洲國家將會跟進。美國國會烏克蘭核心小組共同主席、民主黨籍聯邦眾議員 奎格利（Mike Quigley）表示，「如果我們閃了，我們的盟邦也會跟著跑」。

西方國家的情報機關目前正在計算，如果沒有美國跟北約幫忙，烏克蘭還能夠堅持多長的時間。一位美方高層軍事官員預估是幾個月，在最壞狀況推演的情況下，到了夏季就會出現重大挫折，甚至是戰敗。

根據美國跟烏克蘭官員的說法，烏軍已經在配給供應彈藥，而俄軍還擊比例為高於烏軍能力的5到7倍。一位烏克蘭高級軍方官員說，他們的指揮官認為，火力的影響造成了額外死傷。西方國家官員評估，如果沒有額外的美方援助，烏軍首先會耗盡長程飛彈，接著是防空飛彈，然後是火砲彈藥以及短程飛彈，例如肩射標槍反戰車飛彈跟刺針防空飛彈。