我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一個月買菜只花123元 理財教練分享秘訣

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

俄無人機和飛彈夜襲 烏南1死穀倉受損

中央社基輔14日綜合外電報導
遭無人機攻擊的建築。（美聯社）
遭無人機攻擊的建築。（美聯社）

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯軍方夜間發射6枚飛彈、出動42架無人機攻擊烏克蘭南部，造成一位平民死亡，多瑙河附近多座穀倉受損。

路透報導，烏克蘭緊急服務部門表示，俄軍夜間發射飛彈襲擊赫松州（Kherson），摧毀一處醫療設施、一間民宅和一座車庫。

烏克蘭空軍表示，俄軍出動42架見證者-136/131型（Shahed-136/131）攻擊無人機，其中41架遭擊落，大多在敖德薩州（Odesa）。

烏軍表示，遭擊落無人機的殘骸造成黑海港市敖德薩十多棟建築受損，11位平民受傷，當中包括3名孩童。

敖德薩州長基佩爾（Oleh Kiper）告訴烏克蘭電視台：「對敖德薩的砲擊結束後，這些無人機朝多瑙河（Danube River）地區飛去，也有存放穀物的倉庫受損。」

烏克蘭在多瑙河畔有多座小港口。烏軍表示，俄軍攻擊多瑙河地區的港口基礎設施，遭擊落無人機的殘骸造成兩座穀倉受損。

2022年2月全面入侵烏克蘭的俄羅斯近數周來幾乎夜夜發射飛彈、出動無人機攻擊烏克蘭目標。

路透未能獨立查證這些最新通報。俄羅斯方面未立即對此置評。

烏克蘭 俄羅斯

上一則

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

下一則

英防相：英國航艦打擊群2025重返印太 具嚇阻意義

延伸閱讀

美國提議與中國建立飛彈通報機制

美國提議與中國建立飛彈通報機制
俄羅斯10枚飛彈襲基輔遭擊落 殘骸造成至少50傷

俄羅斯10枚飛彈襲基輔遭擊落 殘骸造成至少50傷
葉門激進團體揚言攻擊駛向以國船隻 法軍艦擊落2無人機

葉門激進團體揚言攻擊駛向以國船隻 法軍艦擊落2無人機
俄羅斯無人機襲烏克蘭赫松州城鎮 釀1死1傷

俄羅斯無人機襲烏克蘭赫松州城鎮 釀1死1傷

熱門新聞

穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中似有古怪之處。（路透）

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

2023-12-11 14:51
英國王室公開威廉王子一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。（取材自X平台）

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

2023-12-10 04:00
圖為溫哥華一景。（新華社）

加拿大生活成本飆升 移民被迫離開第二故鄉

2023-12-10 03:20
土耳其幸福黨議員比特梅茲在國會發言批判以色列後，心臟病發倒地。（截自YouTube）

咒「以色列會受真主懲罰」 土國議員心臟病發2天後離世

2023-12-14 10:05
哈利和梅根已離開王室。（歐新社資料照片）

哈利王子突發聲控訴 被逼退出王室、離開英國

2023-12-08 07:08

超人氣

更多 >
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見
3萬元以下能買到的5款最佳汽車

3萬元以下能買到的5款最佳汽車
眾院221票對212票 表決通過對拜登啟動彈劾調查

眾院221票對212票 表決通過對拜登啟動彈劾調查
世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...