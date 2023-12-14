俄無人機和飛彈夜襲 烏南1死穀倉受損

遭無人機攻擊的建築。（美聯社）

烏克蘭 官員今天表示，俄羅斯 軍方夜間發射6枚飛彈、出動42架無人機攻擊烏克蘭南部，造成一位平民死亡，多瑙河附近多座穀倉受損。

路透報導，烏克蘭緊急服務部門表示，俄軍夜間發射飛彈襲擊赫松州（Kherson），摧毀一處醫療設施、一間民宅和一座車庫。

烏克蘭空軍表示，俄軍出動42架見證者-136/131型（Shahed-136/131）攻擊無人機，其中41架遭擊落，大多在敖德薩州（Odesa）。

烏軍表示，遭擊落無人機的殘骸造成黑海港市敖德薩十多棟建築受損，11位平民受傷，當中包括3名孩童。

敖德薩州長基佩爾（Oleh Kiper）告訴烏克蘭電視台：「對敖德薩的砲擊結束後，這些無人機朝多瑙河（Danube River）地區飛去，也有存放穀物的倉庫受損。」

烏克蘭在多瑙河畔有多座小港口。烏軍表示，俄軍攻擊多瑙河地區的港口基礎設施，遭擊落無人機的殘骸造成兩座穀倉受損。

2022年2月全面入侵烏克蘭的俄羅斯近數周來幾乎夜夜發射飛彈、出動無人機攻擊烏克蘭目標。

路透未能獨立查證這些最新通報。俄羅斯方面未立即對此置評。