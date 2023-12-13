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美情報：俄侵烏至今傷亡31.5萬人 折損兵力達87％

編譯盧思綸／即時報導
最新解密的美國情報評估報告揭露，俄羅斯從入侵烏克蘭以來折損31.5萬人，重創地面軍隊現代化15年來的努力。烏軍在東部城市阿夫迪夫卡朝俄軍發射迫擊彈。（路透）
最新解密的美國情報評估報告揭露，俄羅斯從入侵烏克蘭以來折損31.5萬人，重創地面軍隊現代化15年來的努力。烏軍在東部城市阿夫迪夫卡朝俄軍發射迫擊彈。（路透）

紐約時報報導，目前俄烏戰爭持續進行中，兩軍死傷人數不斷增加，一份最新解密的美國情報評估報告揭露，俄羅斯從入侵烏克蘭以來折損31.5萬人，重創地面軍隊現代化15年來的努力。

2022年2月，俄國揮軍36萬大兵入侵烏克蘭，而至今已經有31.5萬人陣亡或受傷，折損比例達到87%，迫使俄國招募新兵和動員監獄罪犯。

除此之外，俄軍大量武器裝備也遭到毀損，全部3,500輛坦克損失2,200輛，俄國不得不派出有50年歷史的T-62主力戰車。

報告提到，由於俄軍兵力和裝備耗損嚴重，因此最近在對烏行動的複雜性相對減弱，「俄烏戰爭重創俄國15年來在地面軍隊現代化的進程」，「截至今年11月，相較戰爭前，俄國地面軍隊損失超過四分之一裝備庫存，還折損大量訓練有素的兵力。」

今年秋冬，俄軍集中火力猛攻烏克蘭東部的阿夫迪夫卡（Avdiivka）和附近城市，意在打擊西方國家對烏克蘭的支持力道。然而，美國白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）表示，俄軍在此番行動損失慘重，超過13萬人傷亡、折損220多輛戰車，而且未能戰場上取得戰略進展。

俄軍原本希望迅速取得突破，但卻遭到烏克蘭的頑強抵抗。烏軍已從南部調兵增援東部。美國官員表示，雖然烏克蘭也有人員傷亡，可是損失不如俄國嚴重。此外據信，莫斯科經常低估戰爭死傷人數，而基輔則不披露官方數字。

烏克蘭 俄國 白宮

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