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匈牙利揚言否決金援烏克蘭 傳歐盟研擬替代財源

中央社布魯塞爾12日綜合外電報導
由於匈牙利矢言阻止歐洲聯盟（EU）對烏克蘭的關鍵金援，歐盟外交官正討論技術性替代方案，示意圖。（路透）
由於匈牙利矢言阻止歐洲聯盟（EU）對烏克蘭的關鍵金援，歐盟外交官正討論技術性替代方案，示意圖。（路透）

由於匈牙利矢言阻止歐洲聯盟（EU）對烏克蘭的關鍵金援，歐盟外交官正討論技術性替代方案，以試圖在不動用歐盟共同預算的情況下，協助烏國籌措應急資金。

匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）先前表示，在14日召開的歐盟領袖峰會上，他將阻止歐盟向烏克蘭提供至關重要的500億歐元（約537.8億美元）救命金援。這項支出案需要歐盟所有成員國同意方可通過。

歐盟和烏克蘭的官員已示警，若這項金援案未獲通過，將嚴重影響烏國財政穩定。美國是否將通過一份規模相若的烏克蘭金援法案，目前也面臨不確定性。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，歐盟官員正努力尋找可能的辦法，以推翻匈牙利對烏克蘭援助案的否決。可能的選項包括動用歐盟編列給匈牙利、目前遭凍結的預算，凍結原因是對布達佩斯的法治有疑慮。

不過，知情人士透露，由於峰會迫在眉睫，歐盟外交官已開始私下討論由歐盟其餘26國提供援烏方案的可行性和技術細節。這將讓基輔獲得至少可以再撐1年的緊急資金。

據報導，參與討論者包括歐盟執行委員會（European Commission）以及主要金援國的官員，討論內容將保密，以避免影響推翻匈牙利否決這個首要目標。

歐盟 烏克蘭 預算

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