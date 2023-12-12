WSJ示警：俄若贏烏 3年內可攻他國 歐削減軍費「自廢武功」

俄國明年國防支出占經濟產出將增至百分之六，對北約國家造成潛在威脅。圖為俄國一座生產裝甲車的工廠。（美聯社）

華爾街日報11日報導，冷戰結束以來，歐洲軍隊整體戰力疲弱，北約 靠美軍撐場面，儘管歐洲並未面臨來自俄羅斯立即的軍事危險，但西方世界的軍事及政治領袖認為，要是俄國 打贏俄烏戰爭，俄軍有能力在戰後三至四年內就完全重整軍備，再對其他國家發動攻擊的能力。

美國占去年北約國防預算近七成，反觀北約31國今年僅11國可望達成國防支出占經濟產出2%的目標。現況是，美軍的主要盟軍英軍，僅有約150輛可部署的戰車與12門可用的長程火砲。英國雖是國防支出最多的歐洲國家，去年卻一度將腦筋動到博物館頭上，想將展覽的多管火箭砲改良後軍援基輔。

全歐國防支出次高的法國，重型火砲不到90門，約等於俄軍每月在烏克蘭 戰場損失的數量；扼波羅的海門戶的丹麥更淪落到一門都沒有。一旦開戰，德軍的彈藥只夠打兩天；荷蘭則在2011年解散最後一支戰車部隊。

預算長年削減已大幅削弱歐洲國家生產武器的能力，大多數政府鑒於經濟成長緩慢及人口高齡化，反對大砍社福支出以挪用於國防。英國華瑞克大學教授金恩說，由於歐洲沒有明顯的威脅，美國軍力又在全球占優勢地位，不願在國防花錢的歐洲已「自廢武功」。

北約前秘書長拉斯穆森說，即使北約國家整體經濟和工業能力勝過俄國，但在武器生產上「我們自甘讓俄國超越」。烏克蘭現在陷入消耗戰，若「我們不認真生產軍火」，來自俄國的戰爭威脅可能「距離我們愈來愈近」。

俄國2014年兼併克里米亞雖促使北約國家增加軍事支出，但增速緩慢，歐盟國防支出近十年增幅為20%，但俄國和中國國防預算卻分別增加約300%與600%。

據愛沙尼亞的軍事情報，若俄烏戰爭現在就結束，俄國花三到五年就足以重建再對其他國家發動攻擊的能力。

據悉，支持烏克蘭曾是歐美各國的跨黨派廣泛共識，但如今無論在歐盟還是美國，都成了政治討價還價的籌碼，令烏克蘭近期所獲的新援助承諾銳減，抗俄反攻力度可能無以為繼。

德國智庫基爾世界經濟研究所日前發表報告，顯示烏克蘭今年8至10月間新得的援助承諾，按年跌87%，總額21.1億歐元（約22.71億美元），為俄軍侵烏以來最低水平。

此外，俄羅斯一項11日生效的政府法令，規定被禁止出國旅行的俄國人，必須在接獲通知後的五天內，將護照繳交給有關當局。

這項決議指出，因為被徵召入伍或服替代役，而讓旅行權利暫時受到限制的人，必須另外提供軍人的身分證件，以證明他們已經服完役。