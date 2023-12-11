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烏克蘭使館打「假訊息」用VR裝置讓人身歷其境

中央社雅加達11日專電
透過烏克蘭政府製作的VR裝置，能見到烏克蘭各個城市的樣貌，許多被炸彈摧毀的建築物矗立在眼前。(中央社)
透過烏克蘭政府製作的VR裝置，能見到烏克蘭各個城市的樣貌，許多被炸彈摧毀的建築物矗立在眼前。(中央社)

烏克蘭駐印尼大使館今天在雅加達舉行「近距離窺戰」活動，並展示能讓人宛如身歷其境在烏克蘭戰場的VR裝置。烏克蘭駐印尼大使哈米寧表示，該VR裝置是為了打擊俄羅斯的假訊息，讓人們能感受烏克蘭遭俄軍攻擊的情景。

烏克蘭駐印尼大使館今天在位於雅加達的國家圖書館舉行「近距離窺戰」活動，現場展示十餘本有關俄烏戰爭及烏克蘭歷史人文的書籍，像是介紹烏克蘭與俄羅斯的歷史，和曾歷經戰爭的烏克蘭公民自傳等。

活動上也展示由紙版做成的VR裝置，透過手機掃描QR Code後再裝上裝置，就能宛如穿梭在烏克蘭的不同城市，身處在戰爭現場，許多被炸彈摧毀的建築物矗立在眼前，十分震撼。

烏克蘭駐印尼大使哈米寧（Vasyl Hamyanin）告訴中央社，VR裝置是為了打擊來自俄羅斯的假訊息，希望民眾能透過自己的眼睛，實際感受及體驗烏克蘭遭俄羅斯轟炸的真實情況。

哈米寧說：「這世界的假訊息和假新聞太多了。俄羅斯外交部常說，從未轟炸烏克蘭居民和農村，但（透過VR裝置就能看到）俄羅斯軍隊不僅轟炸且消滅許多農村、城市，和老百姓住的地區。」

哈米寧所指的的是俄羅斯官方曾表示，俄羅斯正用高精度武器瞄準烏克蘭的軍事基礎設施、防空系統以及空軍，並未攻擊烏克蘭城市。

另外，針對台灣，哈米寧則說，台灣人能自由取得各種訊息，與中國有很大不同，希望台灣人在獲取訊息時能多加比較不同資訊來源，確認訊息的真偽。他向中央社說：「每個國家都要注意假訊息，因為假訊息很危險。開槍能殺死1到2個人，但假訊息可以殺好幾百萬人。」

他向中央社舉例：「很多人因為假訊息而相信烏克蘭是俄羅斯的領土，而認為不需要支持烏克蘭。除非成功打擊這樣的假訊息，否則我們很難獲得和平與穩定。」

烏克蘭駐印尼大使館表示，該VR裝置由烏克蘭政府設計，目前已在多國展出，未來將會在不同的活動上展示，以供印尼民眾使用。

體驗VR裝置後的印尼記者納塔利亞（Telly Nathalia）表示，透過虛擬實境裝置能感受到戰爭對烏克蘭人民造成巨大影響，她說：「當我們親臨現場時能看到當地被破壞的情況，以及戰爭造成的影響，我感到非常悲痛。」

「近距離窺戰」活動志工之一（Bintang Abednego Rotikan）也在場使用VR裝置，他告訴中央社，烏克蘭戰區的場景非常逼真，「因為它是烏克蘭現場的實際鏡頭拍攝的」。

他說：「透過VR看到俄羅斯侵略烏克蘭後，俄烏戰爭的可怕情勢，也讓人了解俄羅斯對烏克蘭的戰爭是不可原諒的，他們破壞世界和平，侵犯人權。」

印尼記者在「近距離窺戰」活動上使用VR裝置，感受烏克蘭城市遭俄軍轟炸後的景象，宛...
印尼記者在「近距離窺戰」活動上使用VR裝置，感受烏克蘭城市遭俄軍轟炸後的景象，宛如身處戰區。(中央社)

烏克蘭 俄羅斯 VR

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