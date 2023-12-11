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英國嚴抓規避制裁企業 打擊俄軍事供應鏈

中央社倫敦11日專電
英國商貿部成立「貿易制裁執行辦公室」，以嚴加打擊透過第三地轉運等手法規避制裁的企業。此外，英國政府預告近日將宣布新一波制裁，聚焦在烏克蘭戰場發現的機械零件及電子產品。示意圖。(圖／Ingimage)
英國商貿部成立「貿易制裁執行辦公室」，以嚴加打擊透過第三地轉運等手法規避制裁的企業。此外，英國政府預告近日將宣布新一波制裁，聚焦在烏克蘭戰場發現的機械零件及電子產品。示意圖。(圖／Ingimage)

英國商貿部今天宣布新成立「貿易制裁執行辦公室」，以嚴加打擊透過第三地轉運等手法規避制裁的企業。此外，英國政府預告近日將宣布新一波制裁，聚焦在烏克蘭戰場發現的機械零件及電子產品。

商貿部指出，隨著貿易制裁執行辦公室（Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI）成立，規避制裁的企業將面臨更嚴峻懲罰。OTSI預計明年初開始正式運作。

商貿部表示，OTSI的任務包括協助企業遵守制裁、調查潛在違規情況、民事究責與處罰，以及將相關案件轉交稅務及海關總署（HMRC）進行刑事執法。OTSI的執法範圍涵蓋英國政府實施的所有貿易制裁，對俄制裁為其中一項。

主責產業與經濟安全事務的商貿副大臣甘尼（Nusrat Ghani）表示，自俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭以來，英國自俄羅斯進口的貨品額暴跌94%。英國將「全力以赴」阻止俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的戰爭機器繼續運作，讓規避制裁者「無處可躲」。

商貿部提供的數據顯示，相較於2021年3月至2022年2月止，2022年3月至2023年2月期間英國自俄羅斯進口的貨品額下滑94%。

此外，英國政府估計，若各國未陸續實施制裁，俄羅斯可投入於對烏戰爭的資金恐較目前多出4000億美元以上，足夠俄羅斯再撐4年。

英國6日甫宣布一波聚焦打擊對俄軍事供應鏈的制裁，納入數個第三地進出口國，包括白俄羅斯、塞爾維亞、土耳其、烏茲別克、阿拉伯聯合大公國、中國。

這是英國政府第一次在整體對俄制裁政策框架下，把在中國營運的實體納入制裁名單。中國駐英大使館當天旋即表示，已就中國企業正當權益遭損害向英方提出嚴正交涉。

白俄羅斯 烏克蘭 供應鏈

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