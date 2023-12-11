英國、挪威組聯手 移轉2艘「桑頓級」獵雷艦援助烏克蘭

英國「桑頓級」（Sandown Class）獵雷艦。（取材自維基共享資源）

英國國防部 表示，英國與挪威將一同領導新建立的「海事能力聯盟」，透過提供訓練、船艦及設備長期強化烏克蘭 的海軍與海事能力。此外，英國今天將宣布移轉兩艘「桑頓級」獵雷艦予烏克蘭海軍。

烏方是透過英國出口信貸局（UK Export Finance, UKEF）取得這兩艘「桑頓級」（Sandown Class）獵雷艦。英國去年5月即開始提供相關操作訓練。

國防大臣夏普斯（Grant Shapps）今天另將宣布與挪威共同啟動「海事能力聯盟」（Maritime Capability Coalition），透過提供船艦、設備工具、人員訓練及基礎設施，協助提升烏克蘭的海上作業和作戰能力、強化黑海安全。

英國國防部指出，聯盟的長期目標是協助徹底改造烏克蘭海軍，提升烏克蘭海軍與西方盟友的「相容性」以及與北大西洋公約組織 （NATO）的協同行動能力。

「海事能力聯盟」是「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defence Contact Group）為協助烏克蘭強化各軍種能力而建立的其中一個聯盟。「烏克蘭防務聯繫小組」由約50個國家組成。英國國防部表示，發展烏克蘭的陸戰隊以及烏國內陸水路網巡邏能力，也是「海事能力聯盟」的任務。

此前英國與挪威即合作訓練烏克蘭陸戰隊。今年8月，英國國防部宣布完訓逾900位烏克蘭陸戰隊隊員，其中不少人是軍事經驗極有限的志願者。

這是英國首次向烏克蘭提供兩棲作戰訓練，執行地點在英格蘭，當時荷蘭也有海軍陸戰隊教官加入協訓。英國國防部今天表示，將在既有基礎上，持續與盟友夥伴協助建構、發展烏克蘭陸戰隊的能力。