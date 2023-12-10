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澤倫斯基訪阿根廷會新總統 強調烏克蘭為自由而戰

中央社／布宜諾斯艾利斯10日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（前左）10日與阿根廷新任總統米雷伊（前右）在後者的就職典禮中互相擁抱。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基（前左）10日與阿根廷新任總統米雷伊（前右）在後者的就職典禮中互相擁抱。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天出席阿根廷新任總統米雷伊的就職典禮，並藉此場合與厄瓜多、巴拉圭和烏拉圭領袖討論俄羅斯侵烏的議題。

法新社報導，莫斯科和基輔都在向拉丁美洲國家示好，而這些國家對俄烏戰爭的立場分歧。

澤倫斯基會後於社群平台X表示：「拉丁美洲各國以團結一致的聲音來力挺烏克蘭人民為自由民主而戰，對我們而言非常重要。」

澤倫斯基在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）出席米雷伊（Javier Milei）的宣誓就職儀式，許多世界領袖都來參加這場典禮。

澤倫斯基表示，他感謝烏拉圭總統拉卡耶（Luis Lacalle Pou）和烏拉圭全國上下「支持烏克蘭的主權和領土完整」。

澤倫斯基盛讚烏拉圭參與有關執行烏克蘭和平方案的第3次外國顧問會議，並邀請厄瓜多和巴拉圭也加入。

澤倫斯基與巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Pena）會談時，「感謝他在國際組織中，對烏克蘭的大力支持」。

在與厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）的會談中，澤倫斯基並討論「擴大雙邊合作」的可能性。

今年2月聯合國呼籲結束烏克蘭戰爭的決議案，這3個南美洲國家都投下贊成票。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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