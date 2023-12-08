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求人不如求己 烏克蘭聯手美企製砲彈

中央社基輔7日綜合外電報導
一名烏克蘭軍人2022年7月在哈爾科夫州扛著一枚155毫米砲彈。美聯社
一名烏克蘭軍人2022年7月在哈爾科夫州扛著一枚155毫米砲彈。美聯社

烏克蘭戰略產業部長卡梅辛今天表示，基輔當局已與兩家美國企業達成協議，將在烏克蘭聯合生產重要的155毫米砲彈，不過要等至少兩年才會開始製造。

路透報導，俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後，155毫米砲彈需求激增。美國和盟邦已向烏克蘭運送超過200萬枚，並試圖增加產量以補充庫存，但成效有限。

卡梅辛（Oleksandr Kamyshin）在電視評論中表示：「我們與兩家重要的美國公司協議在烏克蘭聯合生產155毫米砲彈。」

但他指出，烏克蘭從未生產過這類砲彈，「最少2年、最多3年」後才能開始製造。

烏克蘭與美國本週在華府剛召開為期兩天的國防會議，包括舉行雙邊會談以討論烏克蘭來年戰場計畫及目標措施。

雙方在論壇上簽署合作意向書，加速武器聯合生產和技術資料交換，以滿足烏軍在防空系統、維護和關鍵彈藥生產方面的迫切需求。

會議網站引述烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）的話說：「建立堪比敵方實力規模的軍事工業，對我方來說攸關生存。」

基輔當局也希望促進聯合武器生產和「共同國防工業領域」供應，藉以融入西方軍事格局。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭不想僅是仰賴盟邦的軍事援助，希望未來也能成為促進鄰國安全的捐助方。

烏克蘭 澤倫斯基 國防部

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