普亭秀中東影響力 澤倫斯基：為了全歐洲 烏必須贏

G7領袖6日舉行線上會議，烏克蘭總統澤倫斯基也受邀參加，在基輔透過視訊會談。（路透）

俄羅斯總統普亭 6日旋風式訪問阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯一天，普亭形容俄沙關係已達到空前水準；美聯社報導，儘管俄烏酣戰，普亭此舉旨在提升莫斯科作為中東權力掮客的形象。

克里姆林宮指稱，普亭此行商討石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）在油市的合作及這波以巴衝突等中東情勢。他先飛抵阿聯首都阿布達比，阿聯雖是仰賴華府作為主要安全合作夥伴的美國盟邦，但同時與俄國 保持密切關係，阿聯不僅以21響禮砲，還派軍機噴出俄國國旗的白藍紅三色煙霧，高規格歡迎普亭。阿聯元首穆罕默德對普亭說，很高興再見面。

普亭接著到沙烏地阿拉伯首都利雅德，王儲穆罕默德·沙爾曼面帶微笑迎接他，兩人並熱情握手。普、穆會談時商討以哈戰爭與其他國際議程的敏感問題，雙方同意兩國作為OPEC+成員國，對於旨在使國際能源市場維持在適當水準的互動負有很大責任。

自去年2月俄烏開戰以來，普亭就限制出訪，俄烏戰爭也使他面臨國際刑事法院（ICC）發出的逮捕令。他10月曾訪問中國，近幾月則數度走訪前蘇聯加盟共和國。他缺席8月在約翰尼斯堡召開的金磚國家峰會，外界當時臆測他恐一飛抵南非就被捕，但阿、沙均非ICC羅馬規約締約國。

另一方面，七大工業國集團（G7）領袖6日舉行線上會議，並邀烏克蘭 總統澤倫斯基與會，會後聲明強調，G7重申對支持烏克蘭爭取主權獨立及領土完整的堅定承諾永不動搖，也將持續限制對俄羅斯軍工業基礎不可或缺的一切物品輸俄。

包括美國總統拜登與英國首相蘇納克在內的基輔關鍵盟友，均參加前述會議。聲明呼籲，其他國家和G7採取一致行動，即刻停止向俄國提供物資支持，否則將面臨嚴重代價；G7亦譴責俄國攻擊烏克蘭的關鍵及民用基礎設施，將協助烏克蘭重建與復興。

澤倫斯基向G7領袖示警說，俄國只寄望一件事，就是明年自由世界的團結將瓦解；俄國也以為，美歐將示弱、將不會以適當的水準，保持對烏克蘭的支持；俄國總統普亭已大幅加強施壓烏俄戰場前線，例如烏東戰略重鎮阿夫迪夫卡周邊。澤倫斯基並強調，「為了以下動機，我們必須贏得此戰：那就是為了烏克蘭人民及全歐洲，這場進行中的戰鬥，攸關烏克蘭和歐洲的命運」。