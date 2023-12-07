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路透：烏克蘭提新軍援清單 F-18、黑鷹、薩德防空系統在列

編譯周辰陽／即時報導
美國「薩德」防空系統。（路透）
美國「薩德」防空系統。（路透）

路透6日報導，根據記者看到的文件，烏克蘭提出希望取得的美製武器清單，包括先進的「薩德」防空系統、F-18「大黃蜂」戰機、無人機、阿帕契攻擊直升機與黑鷹直升機。

根據報導，美國華府6日舉行一場政府官員與國防工業主管出席的會議，烏克蘭國防部官員在閉門討論期間，提出了一分「滿足烏克蘭防衛需求的武器清單」。

這分清單包括烏國已取得的武器，像是艾布蘭戰車跟155公厘火砲，以及一些過去已經要求的武器，例如F-16戰機、無人機和長程的ATACMS飛彈。

不過，該分清單還有一些意外項目，包括波音製C-17「環球霸王」（Globemaster）運輸機跟洛克希德．馬丁製C-130「超級力士」型運輸機等價格高昂軍備，波音製阿帕契攻擊直升機與洛馬子公司塞考斯基製黑鷹製直升機也赫然在列。

烏方還希望取得F-18「大黃蜂」戰機、MQ-9B「天空衛士」（Sky Guardian）在內的通用原子公司所生產三型無人機，以及洛馬製造的終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）。

烏克蘭駐美大使館沒有立刻回應置評請求，但根據稍早新聞，儘管拜登總統與白宮官員警告烏克蘭急需支援，但共和黨參議員要求加強邊境管制交換援助烏克蘭，因此對加碼援助烏克蘭、以色列和台灣的緊急支出法案程序表決集體投下反對票，美國國會在年底前恐怕不會再增加援烏資金。

華郵報導，49名共和黨參議院全數反對此案，無黨籍參議員桑德斯則因法案納入反對無條件援助以色列，而投反對票。民主黨籍的參院多數黨領袖舒默則把自己的贊成票改成反對票，以便再次提出該項決議。最終結果為49票贊成51票反對，未能達到續推該案的60票門檻。

烏克蘭 共和黨 以色列

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