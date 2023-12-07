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俄守住前線、西方援烏減 普亭自信大增

編譯中心╱綜合6日電
俄羅斯總統普亭(左)和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·沙爾曼(右)，兩人於6日在首都利雅德舉行會議。(路透)
俄羅斯總統普亭(左)和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·沙爾曼(右)，兩人於6日在首都利雅德舉行會議。(路透)

俄羅斯總統普亭今天出訪阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯。中央社引述法新社報導，這位俄國領導人如今信心滿滿，這種情況在六個月前可謂難以想像。

俄烏戰爭開打已近2年。外界先前預期烏克蘭反攻行動將突破俄羅斯防線，但這波攻勢似乎已經熄火；隨著俄羅斯學習規避西方制裁，其石油收入也出現反彈。俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津之前發動兵變對普亭政權造成的威脅也幾乎快被遺忘。

反觀烏克蘭，f前線反攻受挫，烏克蘭總統澤倫斯基正與軍方高階將領就戰爭是否陷入僵局爭論不休，西方國家是否要連續第三年資助烏克蘭防衛，也受到政治鬥爭的波及。

分析人士觀察，以上種種都讓普亭信心大增。

另據路透報導，普亭今天將與沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）舉行會談，預計討論石油、石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）、以哈衝突及俄烏戰爭等議題。

此外，俄羅斯在北極地區持續投入大筆投資、累積軍事能見度，與此同時也在積極開發一條連結歐亞的「北方海路」。最新的舉措，是「俄羅斯國營核子企業」（Rosatom）今天對外公布兩座全新RITM-200反應爐，這將會是未來「楚科加號」（Chukotka）破冰船的動力系統。

報導指出，全球暖化導致冰原融化下，讓俄羅斯得以拓展它在北極的野心；而俄國入侵烏克蘭引發西方制裁後，這份野心就更顯得急迫。莫斯科希望透過「北方海路」，將其受制裁的碳氫化合物改道送入亞洲。

冰河加速融化下，也掀起了美國和中國等外國勢力對北極的興趣。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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