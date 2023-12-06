普亭訪中東…開戰後罕見出門 俄少將遇難...誤踩自家地雷

俄羅斯總統普亭(中)6日將出訪阿聯和沙烏地阿拉伯，圖為他5日出席皮亞季戈爾斯克一個教育展覽。(美聯社)

俄羅斯 克里姆林宮宣布，總統普亭 6日會訪問阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯 。克宮發言人表示，普亭此行性質是工作訪問，會與東道主討論雙邊關係、以哈衝突和國際政局。彭博資訊社報導，阿聯正主辦聯合國氣候峰會COP28，克宮沒說明普亭到時會否出席公開活動。

由於俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，再加上國際刑事法院今年3月對普亭發布逮捕令以來，普亭大幅限縮出訪行程，至今只曾到過中國和一些前蘇聯加盟共和國等，並缺席多場國際活動。阿聯及沙烏地阿拉伯都未簽署國際刑事法院成立規約。

駐莫斯科的中東問題分析師蘇波尼納指出：「普亭感覺更加自信了，這種對外訪問的密度很久沒有出現。」她說，「對於普亭而言，無論是在沙烏地阿拉伯還是在阿聯，訪問目標是相同的：涉及與石油輸出國組織、中東衝突和俄羅斯擔任下一屆金磚國家主席國有關的問題。」

另外，近日傳出陣亡的北方艦隊第14軍團副司令札瓦斯基少將，疑似誤踩自家軍隊部署的地雷。札瓦斯基在赫松區遇難，俄軍為了防堵烏軍大反攻，部署許多地雷。札瓦斯基可能是誤踩也有可能是開車經過。