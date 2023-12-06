澤倫斯基墜神壇？基輔市長批獨裁 總司令指干涉

烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

烏俄戰局陷入膠著，美國和歐洲國會對烏克蘭 的援助卡關，與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基 從俄烏戰爭初期的英雄神壇緩緩下墜，不僅基輔市長炮口向內批他獨裁，烏軍總司令也傳出向日前到訪的美國防長訴苦，指澤倫斯基愛干涉，烏克蘭前景更加風雨飄搖。

踏入冬天，澤倫斯基的政治形勢每況愈下，《經濟學人》上個月引用烏克蘭內部的民調，結果顯示澤倫斯基的信任度只剩32%，且過去幾個月來一直呈現下降趨勢。

曾是拳擊冠軍、名聲堪比澤倫斯基的基輔市長克里契科近日批評澤倫斯基有「專制」傾向，「我們未來將跟俄羅斯 沒有分別，甚至變成下個俄羅斯」；而在夏季反攻失敗的背景下，克里契科更重提澤倫斯基到俄羅斯進軍前「最後一刻」還在否定俄國入侵的可能，「人們都在想，為何我們沒有更好的為這場戰爭作準備」。

英國獨立報報導，克里契科上述言論是澤倫斯基近兩年來遭受過最嚴重的批評；儘管克里契科這麼說，但他仍不希望澤倫斯基在俄烏戰爭結束前下台。

此外，烏克蘭真理報援引消息人士報導，美國防部長奧斯汀11月到訪基輔時，烏軍總司令扎盧茲尼曾向其大吐苦水，稱基輔的總統辦公室干涉自己的職權。

消息人士還透露，澤倫斯基正試圖在軍中培植一些忠誠於自己的軍官，試圖繞過扎盧茲尼與烏軍前線軍官溝通。這種「平行溝通管道」雖提高澤倫斯基和軍隊的溝通效率，但卻讓扎盧茲尼難以指揮軍隊，也擠壓其在軍中的話語權。