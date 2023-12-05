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普亭6日出訪沙烏地、阿聯 未表明是否參加COP28峰會

中央社莫斯科5日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。(歐新社)
俄羅斯總統普亭。(歐新社)

克里姆林宮（Kremlin）今天宣布，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）6日將出訪沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國。法新社指出，儘管莫斯科因入侵烏克蘭而遭孤立，仍不忘向盟友獻殷勤。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，再加上國際刑事法院（International Criminal Court）今年3月以「非法遣送」烏克蘭兒童至俄國為由而對普亭發布逮捕令以來，普亭大幅限縮出訪行程。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者：「普亭總統明天將到阿聯及沙烏地阿拉伯進行工作訪問。」

他說，普亭出訪期間將討論雙邊關係、以哈戰爭及國際政治。

國際刑事法院要求成員國在普亭踏入該國國門之際將他逮捕。阿聯及沙烏地阿拉伯都未簽署國際刑事法院成立規約。

阿拉伯聯合大公國正在舉辦COP28氣候峰會，但克里姆林宮並未明確表明普亭是否出席相關活動。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，普亭缺席數場高階國際會議，包括今年8月在南非舉行的金磚五國（BRICS）峰會、9月在印度舉行的20國集團（G20）峰會。

不過，普亭10月訪問中亞國家吉爾吉斯，這是他遭國際刑事法院發布逮捕令以來首度踏出國門。幾天後，他又到中國訪問。

吉爾吉斯和中國都不是國際刑事法院成員國。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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