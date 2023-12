反攻陷僵局 華郵曝美烏在籌備階段就有誤算跟分歧 開打後相互指責

隨著冬季接近、前線凍結不變,烏克蘭 最資深的軍方官員承認,對俄戰爭已經陷入僵局。華盛頓郵報4日發表了2分長篇報導,描述了烏克蘭夏季對俄羅斯 佔領區的反攻如何在樂觀的情緒中孕育,卻未能實現預期的衝擊,並在華府與基輔之間製造了摩擦與事後批評,也對烏方收復決定性大片領土的能力產生更深層次的質疑。

華郵 的第一篇報導對烏軍反攻的籌備階段進行了調查,內容建立訪問了超過30名烏克蘭、美國與歐洲國家的高級官員,根據報導先行整理的重點,包括烏克蘭與英美兩國軍官舉行了8場大型桌上兵棋推演以制定戰役計畫,但華府算錯了烏軍可以在短時間內轉換成西式戰鬥部隊的程度,特別是烏軍並未獲得現代軍隊不可或缺的空中武力。

其次,美烏兩國官員時不時就戰略、戰術與時機抱持極大的不同意見。美國國防部希望烏軍4月中旬就展開攻擊,避免俄軍繼鞏固防線,但烏方態度躊躇,堅稱在沒有額外武器與訓練的情況下,他們沒有準備好反攻。

美國軍方官員同時確信,以烏軍擁有的部隊跟武器,對俄軍防線展開機械化正面進攻是可行之舉,模擬得出的結論認為,在理想的情況下,烏軍可在60至90天內抵達亞速海,並且切斷俄軍在烏南的部隊。

不過,美方鼓吹沿著南烏軸心集中攻擊,烏克蘭領導階層卻認為,烏軍必須在沿著近1千公里前線的3個不同地點展開進攻,即往南朝著亞速海的梅利托波爾(Melitopol)和別爾江斯克(Berdyansk)兩地,同時朝東攻向處境艱難的巴赫姆特。

報導提到,美國情報界對反攻抱持著比美國軍方更悲觀的看法。他們評估認為,考慮到俄軍在冬季與春季期間已經建立了牢固的多層次防禦,烏軍攻勢的成功率只有一半一半。

另外,烏克蘭與西方國家都有許多人低估了俄羅斯自戰場災難重新振作的能力,並且發揮了自身的長期實力,例如人力與地雷,以及很少其他國家能夠接受的大規模犧牲人命決心。

隨著攻勢預計發起的時間接近,烏克蘭軍方官員擔心他們將蒙受災難性損失,而美方官員認為如果不進行決定性的攻擊,傷亡人數最終會更高,傷亡人數最終最終將會更高。

在第二篇報導中,華郵訪問了超過30名的烏方與美方資深軍事官員,以及20多名的前線軍官與士兵,考察了夏秋兩季期間的地面作戰如何展開,揭露烏軍試圖攻破俄軍防線時,不只戰況兇殘,而且往往徒勞無功,美烏雙方的裂痕也日益擴大。

根據報導,在領導反攻與裝備了最新西方國家武器的第47獨立機械化旅,七成部隊在沒有實戰經驗的情況下,就投入了戰鬥。隨後,烏軍在戰場的挫敗,導致了他們跟美方就如何最有效切穿俄軍的縱深防禦產生裂痕。

根據報導整理的重點,在美方對戰場決策的事後批評引發關係緊張之際,駐歐美軍的指揮官卡沃里(Christopher Cavoli)上將在反攻的初期,有好幾個星期無法聯繫上烏克蘭武裝部隊總司令札盧茲尼。

美烏兩邊也都指責對方的錯誤或是誤判。美軍官員得出結論認為,烏軍在基本的軍事戰術已經達不到標準,包括運用地面偵察以了解俄軍布雷區的密度,烏方則稱美方似乎並未領會攻擊無人機和其他科技如何改變了戰場。

總體而言,烏克蘭單單在2023年只收復了大約518平方公里的國土,代價則是數千人死傷以及數十億美元的西方軍援。

