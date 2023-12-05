記者爆俄烏軍頭祕密和談 澤倫斯基被告知「有沒有你，都會續談」

俄羅斯軍隊在烏東阿夫迪夫卡開闢兩條新戰線。圖為烏軍在當地向俄軍隊發射迫擊砲。(路透)

阿拉伯獨立媒體Al Mayadeen英文網報導，美國獨立記者赫希（Seymour Hersh）確信俄羅斯 參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）和烏克蘭 武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）正在進行和談。

雙方磋商條件包括俄國 同意烏克蘭加入北約，前提是北約不得在烏國境內部署部隊和非防禦性武器，而克里米亞和四個被占領區的潛在安全問題也在討論之中。

四個被占領區分別為盧甘斯克（Luhansk）、頓內次克（Donetsk）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）。

根據赫希，俄烏一致認同持續戰爭有悖邏輯，而俄國總統普亭也會同意在和談之後根據軍隊駐紮地點確立邊境。

赫希稱拜登政府對此表達強烈反對，而烏克蘭總統澤倫斯基仍是「變數」。赫希援引參與和談的美國官員表示澤倫斯基被告知：「這是兩軍要解決的問題，無論有沒有你，和談都會持續進行下去。」

赫希曾獲得普立茲獎，今年初爆料美國政府參與2022年9月被炸毀的北溪天然氣管道事件。

此外，俄羅斯軍隊已在烏國東部工業城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）地區開闢兩條新戰線。烏國官員表示，莫斯科為拿下這座幾乎已被包圍的城鎮，正擴大攻擊範圍。

此外，俄羅斯證實，一名俄國將軍於部署烏克蘭期間喪生，這是俄國入侵烏克蘭長達21個月的攻勢中陣亡的最新一名俄國高級軍事人員。