記者爆料俄烏軍頭祕密和談 澤倫斯基被告知：有沒有你都會繼續談
阿拉伯獨立媒體Al Mayadeen英文網報導，美國獨立記者赫希（Seymour Hersh）確信俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）和烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）正在進行和談。
雙方磋商條件包括俄國同意烏克蘭加入北約（NATO），前提是北約不得在烏國境內部署部隊和非防禦性武器，而克里米亞和四個被占領區的潛在安全問題也在討論之中。
四個被占領區分別為盧甘斯克（Luhansk）、頓內次克（Donetsk）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）。
根據赫希，俄烏一致認同持續戰爭有悖邏輯，而俄國總統普亭（Vladimir Putin）也會同意在和談之後根據軍隊駐紮地點確立邊境。
赫希稱拜登政府對此表達強烈反對，而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）仍是「變數」。赫希援引參與和談的美國官員表示澤倫斯基被告知：「這是兩軍要解決的問題，無論有沒有你，和談都會持續進行下去。」
赫希曾獲得普立茲獎，今年初爆料美國政府參與2022年9月被炸毀的北溪天然氣管道事件。
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