記者爆料俄烏軍頭祕密和談 澤倫斯基被告知：有沒有你都會繼續談

美國獨立記者赫希確信俄羅斯參謀總長格拉西莫夫和烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼正在進行和談。圖為赫希。(路透)

阿拉伯獨立媒體Al Mayadeen英文網報導，美國獨立記者赫希（Seymour Hersh）確信俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）和烏克蘭 武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）正在進行和談。

雙方磋商條件包括俄國同意烏克蘭加入北約 （NATO），前提是北約不得在烏國境內部署部隊和非防禦性武器，而克里米亞和四個被占領區的潛在安全問題也在討論之中。

四個被占領區分別為盧甘斯克（Luhansk）、頓內次克（Donetsk）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）。

根據赫希，俄烏一致認同持續戰爭有悖邏輯，而俄國總統普亭（Vladimir Putin）也會同意在和談之後根據軍隊駐紮地點確立邊境。

赫希稱拜登政府對此表達強烈反對，而烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）仍是「變數」。赫希援引參與和談的美國官員表示澤倫斯基被告知：「這是兩軍要解決的問題，無論有沒有你，和談都會持續進行下去。」

赫希曾獲得普立茲獎，今年初爆料美國政府參與2022年9月被炸毀的北溪天然氣管道事件。