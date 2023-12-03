因應北約擴張 普亭再增兵17萬人

俄國總統普亭1日簽署法令擴大軍隊規模，增兵17萬人。（美聯社）

俄烏戰爭邁入第22個月，俄羅斯 總統普亭 1日簽署法令擴大軍隊規模，軍隊人數再增加近17萬人，使現役軍人數達到132萬人，武裝部隊總人數達220萬人。

這是俄國 自2018年以來第二次擴軍。此前普亭曾於2022年8月下令增兵13.7萬人，使武裝部隊總人數達200萬人，其中115萬人是現役軍人。

這項法令頒布之際，正值烏克蘭和俄羅斯均試圖在戰事中取得進展並補充兵力，近幾個月來，雙方前線幾乎膠著。

俄國國防部表示，該法令並不代表大幅擴大徵兵規模，強調沒有徵兵或其他軍事動員計畫，稱這是對「北約組織（NATO）侵略活動」的「充分」反應。2022年，俄羅斯的徵兵措施導致大量男性逃離俄羅斯。

俄國防部長紹伊古曾表示，俄軍共需要150萬人，才能全面保障國家安全，但未有透露計畫何時達到該目標。

中央社綜合路透與法新社報導，俄羅斯軍隊近幾個月來由徵兵轉向募兵，承諾提供有吸引力的經濟獎勵，特別是在偏遠地區。

俄羅斯前總統，同時也是俄國聯邦安全會議（Security Council）副主席的麥維德夫（Dmitry Medvedev）1日表示，2023年1月1日至12月1日期間，以合約招募了超過45.2萬人加入俄羅斯軍隊。