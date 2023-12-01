推動「加快」前線軍事防禦工事建設 澤倫斯基稱對俄戰爭正處於新階段

烏克蘭總統澤倫斯基（中）11月30日視察哈爾科夫州前線城市庫普揚斯克期間，跟陸軍司令西爾斯基上將（右）及總統辦公室副主任馬紹維茨（左）看著地圖。（美聯社）

俄羅斯 軍隊最近幾周已經在沿著烏克蘭 東部前線的重要據點加強攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基 也宣布，推動「加快」這些地方的軍事防禦工事建設。

金融時報1日報導，澤倫斯基在11月30日晚間講話中表示，「在所有的主要地區…我們需要推動與加快（防禦）結構的建設」。他指出，「當然，這些主要是頓內次克州的阿夫迪夫卡（Avdiivka）、馬林卡（Maryinka）與其他地區，將得到最大的重視」。

報導指出，烏軍令人失望的長達數月反攻未能收復俄羅斯占領下的大片國土，而澤倫斯基發表講話之際，正值俄軍在烏東城市阿夫迪夫卡與庫普揚斯克（Kupiansk）周圍發動新攻勢，試圖奪取戰場的主動權，這番講話似乎發出了戰略轉向防禦的信號。

根據美聯社1日刊登的獨家專訪，澤倫斯基稱對俄戰爭正處於一個新的階段。由於長期缺乏武器和地面部隊，夏季反攻未能產生預期的戰果，冬季天候預計將讓戰事複雜化。不過，儘管遭遇到挫折，澤倫斯基稱烏克蘭不會放棄。

澤倫斯基赴東北部的哈爾科夫州進行了鼓舞士氣之旅後，於11月30日告訴美聯社記者，「我們到了戰爭的新階段，這是事實，整個冬季是戰爭的新階段」。

當記者詢問，他對反攻的戰果是否感到滿意時，澤倫斯基給出了複雜的答案，「聽著，我們沒有退縮，我很滿意。我們正在跟世上第二（好）的軍隊打仗，我很滿意」，但「我們正在失去人員，我不滿意。我們沒拿到所有想要的武器，我不能感到滿意，但也無法抱怨太多」。

對於夏季反攻，澤倫斯基也發表了坦率的評價，「我們想要更快取得戰果，從這個角度來看，不幸的是，我們沒有達成預期的戰果，這是事實」。