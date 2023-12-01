推動「加快」前線軍事防禦工事建設 澤倫斯基稱對俄戰爭正處於新階段
俄羅斯軍隊最近幾周已經在沿著烏克蘭東部前線的重要據點加強攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基也宣布，推動「加快」這些地方的軍事防禦工事建設。
金融時報1日報導，澤倫斯基在11月30日晚間講話中表示，「在所有的主要地區…我們需要推動與加快（防禦）結構的建設」。他指出，「當然，這些主要是頓內次克州的阿夫迪夫卡（Avdiivka）、馬林卡（Maryinka）與其他地區，將得到最大的重視」。
報導指出，烏軍令人失望的長達數月反攻未能收復俄羅斯占領下的大片國土，而澤倫斯基發表講話之際，正值俄軍在烏東城市阿夫迪夫卡與庫普揚斯克（Kupiansk）周圍發動新攻勢，試圖奪取戰場的主動權，這番講話似乎發出了戰略轉向防禦的信號。
根據美聯社1日刊登的獨家專訪，澤倫斯基稱對俄戰爭正處於一個新的階段。由於長期缺乏武器和地面部隊，夏季反攻未能產生預期的戰果，冬季天候預計將讓戰事複雜化。不過，儘管遭遇到挫折，澤倫斯基稱烏克蘭不會放棄。
澤倫斯基赴東北部的哈爾科夫州進行了鼓舞士氣之旅後，於11月30日告訴美聯社記者，「我們到了戰爭的新階段，這是事實，整個冬季是戰爭的新階段」。
當記者詢問，他對反攻的戰果是否感到滿意時，澤倫斯基給出了複雜的答案，「聽著，我們沒有退縮，我很滿意。我們正在跟世上第二（好）的軍隊打仗，我很滿意」，但「我們正在失去人員，我不滿意。我們沒拿到所有想要的武器，我不能感到滿意，但也無法抱怨太多」。
對於夏季反攻，澤倫斯基也發表了坦率的評價，「我們想要更快取得戰果，從這個角度來看，不幸的是，我們沒有達成預期的戰果，這是事實」。
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