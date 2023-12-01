俄羅斯被爆囤積大量飛彈準備轟電網、轟能源 烏恐黑又冷

北約警告，俄囤積了大量飛彈庫存，準備摧毀烏克蘭的電力與供暖基礎設施。圖為俄軍2022年2月演習時發射伊斯坎德爾-K飛彈。(美聯社)

北約秘書長史托騰伯格警告，俄羅斯 已經累積了大量的飛彈庫存，準備在接下來的幾個月中摧毀烏克蘭 的電力與供暖基礎設施。烏克蘭內政部長克利孟科和州政府官員表示，俄羅斯對烏東頓內茨克展開夜襲，造成1人喪生、10人受傷，另有4人深陷瓦礫堆下而失蹤。

烏克蘭總統澤倫斯基 坦言，在對抗俄羅斯全面侵略的戰爭中，烏克蘭目前在軍事上苦苦掙扎、進展很慢。

金融時報報導，烏克蘭秋季反攻未能取得重大戰果後，前線攻勢基本上停滯，基輔當局已加緊呼籲西方盟邦提供更多防空補給物資，為俄軍再一次冬季轟炸做準備。

史托騰伯格29日在布魯賽爾會晤北約盟國及烏克蘭外長後告訴記者，「俄羅斯已在冬季來臨之前囤積大量飛彈庫存，我們看到打擊烏克蘭電網與能源基礎設施的新企圖，試著要讓烏克蘭陷入黑暗與寒冷」。他指出，「絕不能低估俄羅斯，俄羅斯經濟處在戰爭狀態」。

史托騰伯格發出警告之際，歐盟各國與美國國會議員繼續就各自的新援烏財政支持包裹方案爭執不休。外界對西方是否繼續力挺烏克蘭產生疑慮。

不過，美國國務卿布林肯表示，就支援烏克蘭而言，他在北約成員國之間「沒有看到疲憊感」。

此外，澤倫斯基在烏克蘭首都基輔接受日經新聞等國際媒體訪問時還表示，唯有俄羅斯軍隊完全撤出烏克蘭，基輔才會開始與莫斯科談判停火。「只有當俄羅斯部隊不在我們的領土上，（雙方）才能對未來的和平與安全達成共識。」

日經新聞報導，在俄烏戰爭陷入相持不下局面之下，一些西方領袖正展現「對烏克蘭疲乏」的跡象，因為以色列和哈瑪斯的衝突占去他們的注意力。呼籲基輔與莫斯科停火的聲浪正在增強。

不過，澤倫斯基堅決拒絕在目前情況下進行和平談判。他說：「我們不能承認我們的領土是俄羅斯聯邦的領土。」

「我們對於已接獲的一切協助抱持感激，然而時間捉弄我們，在目前情況下時間也對我們不利。要奪回已築起防禦工事的領土，且是在多條防線築起防禦，是非常困難的事。」