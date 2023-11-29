暴風雪 俄烏200萬人無電可用 打亂雙方軍事部署

烏克蘭士兵28日在敖德薩救援被大雪困住的車輛。(路透)

俄羅斯 入侵烏克蘭 已持續22個月之久，但最近幾周以來，雙方都沒有在戰場上取得重大突破。與此同時，烏克蘭南部大片地區、克里米亞半島、被占領的烏東地區，和俄羅斯南部等黑海沿岸地帶遭暴風雪襲擊，已釀兩國14人死亡、超過200萬人無電可用。

中央社引述法新社報導，烏克蘭內政部 表示，破壞力強大的暴風雪造成該國10人死亡、包括孩童在內23人受傷。當地緊急服務和輸電網路早因俄羅斯入侵不堪重負，如今又面臨更大的壓力。

烏國內政部在社群媒體發文指出：「由於天候惡劣，烏克蘭已有10人喪生，還有23人受傷，傷者包括孩童。」

烏國內政部表示，受災最嚴重的是烏南敖德薩（Odesa）地區，遇難者中的5人來自該地區。當地緊急服務部門稱，他們已為近2500人提供協助。鄰近的尼古拉耶夫地區以及基洛沃格勒、基輔和哈爾科夫地區亦受到嚴重影響。

路透說，烏克蘭當局表示，暴風雪造成的村落停電橫跨16州，並有10多條公路暫停車輛通行。基輔目前也擔憂，莫斯科這個冬季可能鎖定空襲烏克蘭的電網。

另外，俄羅斯27日表示，發生在克里米亞和俄羅斯的極端天氣已導致4人死亡。次日，克里米亞領導人阿克肖諾夫表示，該地區仍有約9.3萬人斷電，約245個村莊存在供水問題。俄烏多地還降下暴雪，莫斯科地區27日積雪深度達到25厘米，比平時厚三倍。

美聯社報導，美國智庫戰爭研究所稱，風暴對俄烏雙方的軍事行動造成影響，前線烏軍的作戰節奏被打亂，俄軍則不得不讓軍艦返回基地。該智庫稱，黑海水雷漂流造成的風險進一步上升，因為風暴導致水雷更加分散。