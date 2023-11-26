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澤倫斯基：護送烏國穀物出口 需更多防空系統

中央社基輔25日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基在基輔舉行的國際糧食安全峰會中表示，烏克蘭需要更多的防空系統來保障糧食出口航路。（歐新社）
烏克蘭總統澤倫斯基在基輔舉行的國際糧食安全峰會中表示，烏克蘭需要更多的防空系統來保障糧食出口航路。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在基輔舉行的國際糧食安全峰會中表示，烏克蘭需要更多的防空系統來保障糧食出口航路，以及烏國與俄羅斯接壤的地區。

路透報導，澤倫斯基在「烏克蘭穀物出口峰會」（Grain from Ukraine summit）表示：「（烏國）防空能力不足，這已經不是什麼秘密了。」

出席這場峰會有歐洲國家高層官員，包括瑞士總統柏塞茲（Alain Berset）以及立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）。

澤倫斯基發言之前，烏克蘭一整個晚上遭俄羅斯75架無人機攻擊，規模堪稱俄烏戰爭爆發以來最大。而烏克蘭、瑞士和立陶宛3位領袖的聯合記者會，也因為空襲警報聲響起而打斷。

澤倫斯基表示，外國夥伴將向烏克蘭提供船隻，護送烏克蘭港口的船隊以確保出口安全。

他說；「我與幾個國家達成協議，由烏克蘭人員強力護航，但使用（外國的）設備。」

另外，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X公開的信中，向澤倫斯基承諾會給予支持，說歐盟執委會將提供5000萬歐元「以快速修復烏克蘭港口基礎設施，並予設備升級」。

澤倫斯基表示，基輔希望能透過夥伴全新的支援，以及提升自身生產能力，來解決烏國防空短缺的問題。他說在這方面已經取得了進展。

俄羅斯7月退出聯合國斡旋的「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative），這項協議原本允許烏克蘭通過黑海安全航運走廊出口穀物，但俄國退出後，烏克蘭迄今一直以單邊廊道來出口穀物。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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