我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓商場「黑五」折扣力度大 華人忙血拚

華埠迎「小商業周六」 老店獲認證

開戰以來最大規模無人機攻擊 基輔逾200棟建物停電、5人傷

中央社／基輔25日綜合外電報導
圖為「見證者」無人機。(示意圖，路透資料照)
圖為「見證者」無人機。(示意圖，路透資料照)

烏克蘭首都基輔今天凌晨遭俄羅斯大規模無人機襲擊，烏克蘭空軍稱這是去年2月開戰以來基輔遭受的最大一波無人機攻擊，空軍已擊落71架；迄今已造成5人受傷、近200棟建物停電。

路透社報導，俄羅斯利用伊朗設計的「見證者」（Shahed）自殺式無人機襲擊基輔各區，等到天亮時又出現更多波攻擊，基輔市民在不斷的防空警報聲和爆炸聲中被吵醒。

烏克蘭空軍於社群媒體發文表示：「空軍摧毀了71架見證者131和136型攻擊式無人機，絕大多數在基輔地區摧毀。」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）則在社群平台Telegram發文說，這次攻擊已造成5人受傷，包括一名11歲女童，且基輔各區都有建物受損。他提到，有一架無人機被擊落後，掉落碎片造成一間托兒所發生火警。

這次攻擊的目標目前尚不明朗，但近幾週來烏克蘭當局已警告，俄羅斯將試圖複製去年冬季模式，再度發動空襲以摧毀烏國的能源系統。

烏克蘭能源部今天指出，這波攻擊造成基輔近200棟建物停電，其中77棟是住宅大樓。

烏克蘭 俄羅斯 伊朗

上一則

歹徒小學外持刀攻擊 移民外送員見義勇為 網讚「英雄」捐逾30萬歐元

下一則

休戰第2天 哈瑪斯以色列分別釋放14人質、42囚犯

延伸閱讀

澤倫斯基盼獲3項關鍵勝利：爭美歐援助、談判讓烏克蘭入歐盟

澤倫斯基盼獲3項關鍵勝利：爭美歐援助、談判讓烏克蘭入歐盟
美在紅海擊落多架攻擊無人機 來自葉門青年運動控制區

美在紅海擊落多架攻擊無人機 來自葉門青年運動控制區
德國防長突訪基輔 重申柏林對烏克蘭支持

德國防長突訪基輔 重申柏林對烏克蘭支持
狙殺3.8公里外俄軍 烏稱打破子彈飛行距離紀錄

狙殺3.8公里外俄軍 烏稱打破子彈飛行距離紀錄

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
三名俄羅斯聯邦安全局探員在烏克蘭被俄軍占領的梅利托波爾地區叫外送，結果慘遭毒殺。（Getty Images）

俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送「慘遭下老鼠藥」3人中毒身亡

2023-11-24 14:52
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

2023-11-20 17:23
烏克蘭總統澤倫斯基（右）日前舉行會議，與德國國防部長佩斯托瑞斯於會中談話。（美聯社）

風向變了 2大原因讓烏克蘭湧「停火談判」呼聲

2023-11-24 01:29
法國第一夫人碧姬．馬克宏（中）。（路透）

苦等10年才修成正果…法第一夫人談大25歲師生戀 馬克宏比她長子小3歲

2023-11-20 04:49

超人氣

更多 >
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人
「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨
藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空
50歲的她沒有退休儲蓄 專家教她三步驟存出一筆

50歲的她沒有退休儲蓄 專家教她三步驟存出一筆