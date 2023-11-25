開戰以來最大規模無人機攻擊 基輔逾200棟建物停電、5人傷

圖為「見證者」無人機。(示意圖，路透資料照)

烏克蘭 首都基輔今天凌晨遭俄羅斯 大規模無人機襲擊，烏克蘭空軍稱這是去年2月開戰以來基輔遭受的最大一波無人機攻擊，空軍已擊落71架；迄今已造成5人受傷、近200棟建物停電。

路透社報導，俄羅斯利用伊朗 設計的「見證者」（Shahed）自殺式無人機襲擊基輔各區，等到天亮時又出現更多波攻擊，基輔市民在不斷的防空警報聲和爆炸聲中被吵醒。

烏克蘭空軍於社群媒體發文表示：「空軍摧毀了71架見證者131和136型攻擊式無人機，絕大多數在基輔地區摧毀。」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）則在社群平台Telegram發文說，這次攻擊已造成5人受傷，包括一名11歲女童，且基輔各區都有建物受損。他提到，有一架無人機被擊落後，掉落碎片造成一間托兒所發生火警。

這次攻擊的目標目前尚不明朗，但近幾週來烏克蘭當局已警告，俄羅斯將試圖複製去年冬季模式，再度發動空襲以摧毀烏國的能源系統。

烏克蘭能源部今天指出，這波攻擊造成基輔近200棟建物停電，其中77棟是住宅大樓。