俄經濟成長料勝歐元區3倍 「凸顯西方制裁無效」

歐洲最大的資產管理公司「東方匯理」(Amundi)首席投資官莫蒂埃(Vincent Mortier)23日表示，俄羅斯 在2024年的經濟成長速度，預估將是歐元區的3倍，他因此強調，針對莫斯科入侵烏克蘭 所實施的制裁無效。

中央廣播電台報導，「東方匯理」預估俄羅斯國內生產毛額(GDP)將在2024年增長1.5%，2025年增長2%，而歐元區的增長為0.5%和1.2%。

莫蒂埃在巴黎舉行的記者會上，就「東方匯理」發布的2024年展望表示：「這意味著美國、歐洲、日本、澳洲等主要已開發國家，無法有效制裁一個國家。」

莫蒂埃說，制裁的影響在對某些人的資產凍結方面是顯而易見的，但是對俄羅斯進出口的影響卻不是那麼明顯。

莫蒂埃接著表示，在俄羅斯設法將其出口從西方國家轉移到其他國家，金磚國家(BRICS)集團旗下的主要新興經濟體，以及土耳其 和哈薩克等國，從制裁中受益。金磚國家包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等國。

他接著說：「這是一次現實檢驗(reality check)，到最後，如果我們評估烏克蘭戰爭：歐洲直接遭受到嚴重損失；對美國來說的影響是中立的；但是土耳其、中亞和亞洲國家則是更普遍地受益。 」