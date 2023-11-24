風向變了 2大原因讓烏克蘭湧「停火談判」呼聲

烏克蘭總統澤倫斯基（右）日前舉行會議，與德國國防部長佩斯托瑞斯於會中談話。（美聯社）

烏克蘭 6月初的大反攻收效甚微，戰事漫長生起的疲乏及烏克蘭政軍高層傳出政爭，內外因素結合讓當下基輔出現微妙氛圍──對最終戰勝的信心有所動搖。戰事近兩年的兵疲馬困、前線人員傷亡不斷及西方後續軍援武器步伐緩慢，結合成自開戰以來的空前挫敗感，停火談判的聲音開始悄悄浮現。

上月結束4年派駐的前波蘭駐烏克蘭大使奇霍茨基（Bartosz Cichocki）說：「去年底與今年初時，烏國還有一股可望戰勝的陶醉感，如今卻是180度大轉變。我猜今後一段時間內都會看到氛圍起起伏伏。」

英國「衛報」報導，烏克蘭今夏展開備受期待的大反攻，已然因俄軍密布的雷區和強固的防禦工事而受阻，如今有傳聞指烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）與武裝部隊總司令之間失和，在19日澤倫斯基開除軍醫司令並要求軍隊迅速改變行動後，傳聞更加沸沸揚揚。

中東爆發以色列與哈瑪斯（Hamas）新一輪戰火分散世人對烏克蘭的關注度，也妨礙烏軍取得彈藥援助；西方各國內部對俄烏戰事的疲乏加劇、川普有可能重掌白宮，更讓外界憂心最大靠山美國的援烏前景。

烏克蘭武裝部隊司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）在國內的支持率不比澤倫斯基低，被各方視為日後總統寶座的有力挑戰者。

扎盧茲尼近期接受經濟學人訪問時稱戰況「陷入膠著」，被澤倫斯基和總統幕僚痛斥用字遣詞不當，更坐實澤倫斯基與扎盧茲尼間存有芥蒂的傳聞。

另據路透報導，澤倫斯基與國防部長22日樂見西方盟友組成20國「聯盟」加強烏國空中防禦。與此同時，德國 總理蕭茲敦促普亭結束俄烏戰爭並自烏克蘭撤軍。

澤倫斯基說，這個聯盟是數個專為烏克蘭特定防禦領域組成的組織之一，是烏克蘭盟邦負責協調對基輔軍援的烏克蘭防務聯繫小組（Ukraine Defense Contact Group）在檢視烏克蘭軍事需求的視訊會議上成立。