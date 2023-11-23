普亭：已準備好結束俄烏戰 怪基輔耽誤和談

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

20國集團（G20）22日舉行視訊會議，俄羅斯 總統普亭 與會期間發表演說，稱俄國已準備好展開對話結束俄烏戰爭，並將雙方至今未和談的責任怪罪給基輔法令。

路透及衛報報導，普亭表示，部分與會領袖對俄國「侵略」烏克蘭 感到震驚，「是的，當然，軍事行動總會是悲劇」，各方必須思考如何停止俄烏衝突悲歌，並強調俄國從未拒絕和談。

烏克蘭總統澤倫斯基去年10月簽署法令，正式宣布烏克蘭絕不可能與普亭和談，但保留與俄國和談的可能。

澤倫斯基同日在社群平台Telegram表示，烏軍在烏東戰場的防禦戰事陷入困境，但強調在烏南仍持續進攻。

澤倫斯基還提到，黑海穀物通道展現了好結果，在過去幾天，經由黑海運輸的穀物規模甚至創下新高。

普亭22日表示，俄國已派遣第一批載滿免費穀物的船隻前往非洲。

此外，普亭談到以哈衝突時表示，「在加薩，巴勒斯坦的平民遭滅絕，難道不令人震驚嗎？」他說，加薩的醫生被迫在沒有麻醉藥的情况下為孩子動手術，這肯定令人震驚。

另一方面，俄羅斯演員、編舞家與導演曼希赫（Polina Menshikh）所屬劇院同事21日表示，她到俄羅斯占領的烏克蘭頓內次克州勞軍表演時，遭烏軍火箭襲擊受了致命傷，不治身亡。

俄羅斯演員、編舞家與導演曼希赫日前赴烏克蘭俄占區的頓內次克州勞軍表演時，遭烏軍火箭襲擊喪生。（取材自Instagram） 波琳娜舞台上​​留下的最後輪廓（左），以及遇襲現場的殘破悼念。（視頻截圖、取材自Ｘ平台）

BBC與俄羅斯官媒RT報導，這次襲擊發生在19日，地點是距離前線約60公里的頓內次克州庫馬喬韋（Kumachove）村。當時曼希赫正在一間能夠容納約150人的舞廳勞軍，表演慶祝俄羅斯軍事節日的節目，卻遭到烏軍砲火打擊。

根據社群媒體「紙飛機」的一段影像，曼希赫正在舞台上彈著吉他唱歌，隨後就聽到了爆炸聲，大廳燈光跟著熄滅。

RT宣稱，烏軍此次襲擊據報使用了美國供應的高機動砲兵火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），並且採用了「雙擊」（Double tap）戰術，先轟炸曼希赫正在參與的慈善音樂會，然後鎖定趕來營救的人員。

曼希赫據報因傷勢過重死於醫院，當地安全部門向塔斯社證實了受害者的身分，烏軍發言人也在接受BBC烏克蘭語服務採訪時證實此次襲擊。據稱大約20名俄軍同樣死於此次襲擊，但俄軍還沒有就此次襲擊發表評論。