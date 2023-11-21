德國防長突訪基輔 重申柏林對烏克蘭支持

德國國防部長佩斯托瑞斯(左)與烏克蘭國防部長烏梅洛夫召開記者會。(路透)

德國國防部 長佩斯托瑞斯今天在事前未公布行程下，抵達烏克蘭 首都基輔進行訪問，藉以重申柏林對烏克蘭抵抗俄羅斯軍隊入侵行動的支持。

法新社報導，德國是對烏克蘭軍事援助的第2大供應國，僅次於美國。由於目前世人目光焦點轉向中東戰事，引發烏克蘭所獲援助可能減少的疑慮，柏林尋求讓基輔安心。

這是佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今年初上任以來第2次訪問基輔。國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）昨天也意外造訪烏克蘭，以提供來自華府不間斷的支持。

佩斯托瑞斯到基輔市中心的獨立廣場（Maidan）獻花，並表示：「我又來到這裡，首先是為了承諾繼續支援，此外也為了表達我們的團結一致與深厚聯結，以及我們對於此處正在進行的英勇、大膽與代價高昂戰鬥感到欽佩。」

佩斯托瑞斯是搭乘火車前往。他還預定與烏克蘭防長及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，行程另包括參訪一個軍訓中心。

時值俄羅斯正在增加對烏克蘭的空襲。鑒於冬季月份即將到來，基輔也準備因應烏克蘭能源設施預料會面臨的更多空襲。