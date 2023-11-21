「我們麻煩大了」 烏克蘭官員稱以巴衝突致美援砲彈減少

一名烏克蘭軍人2022年7月在哈爾科夫州扛著一枚155公厘砲彈。美聯社

國防部長奧斯丁 20日突然造訪烏克蘭 首都基輔，宣布1億美元新軍援。但在他訪問之前，一名烏克蘭官員向美國ABC新聞表示，自加薩 走廊10月爆發以巴衝突以來，美國向烏克蘭交付的北約標準砲彈已經減少「超過三成」。

報導指出，在烏克蘭對抗俄軍的戰事中，155公厘砲彈可說是最重要的彈藥，而一些原本指定給烏軍的美軍庫存砲彈已轉移給以色列。

儘管美方官員在最近幾周數度聲稱，供應以方彈藥不會對烏克蘭的戰爭帶來影響，但要求匿名的烏國官員表示，「他們（美方官員）告訴我們不會影響，但確實影響到了」。這名烏克蘭說，這些重要砲彈的供應構成「烏克蘭總供應量的約60%至70%」。

不過，美國一名資深國防官員表示，彈藥的減少「跟正在加薩發生的事情絕對無關」。他表示，總統提用權包裹方案「提前幾周就開始進行整合，所以加薩發生的事跟烏克蘭發生的事沒有任何關聯」。

ABC新聞指出，儘管烏克蘭從西方盟邦接收了各式各樣的武器，俄軍仍擁有重要的戰場優勢，例如更多的砲兵火力，更具爆炸性的攻擊無人機及更優秀的型號，還有數量更多的戰機與攻擊直升機，最近幾周也一直在試圖奪走戰場主動權。

烏克蘭武裝部隊司令札盧茲尼（Valery Zaluzhny）日前接受經濟學人採訪，稱俄烏戰爭處於「僵局」，奧斯丁20日在基輔發表講話時，仍堅稱烏軍將「有辦法在冬季的作戰勝利」。

然而，有鑑於美國國會對援助烏克蘭的分歧，該匿名受訪的烏國官員對美國武器供應表達憂慮，「我們麻煩大了，基本的彈藥沒過來」，並警告烏克蘭冒著「以極高代價」失去陣地的風險。