我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富士康查稅判決揭曉？武漢輕罰2786美元

吳亦凡性侵驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

「我們麻煩大了」 烏克蘭官員稱以巴衝突致美援砲彈減少

編譯周辰陽／即時報導
一名烏克蘭軍人2022年7月在哈爾科夫州扛著一枚155公厘砲彈。美聯社
一名烏克蘭軍人2022年7月在哈爾科夫州扛著一枚155公厘砲彈。美聯社

國防部長奧斯丁20日突然造訪烏克蘭首都基輔，宣布1億美元新軍援。但在他訪問之前，一名烏克蘭官員向美國ABC新聞表示，自加薩走廊10月爆發以巴衝突以來，美國向烏克蘭交付的北約標準砲彈已經減少「超過三成」。

報導指出，在烏克蘭對抗俄軍的戰事中，155公厘砲彈可說是最重要的彈藥，而一些原本指定給烏軍的美軍庫存砲彈已轉移給以色列。

儘管美方官員在最近幾周數度聲稱，供應以方彈藥不會對烏克蘭的戰爭帶來影響，但要求匿名的烏國官員表示，「他們（美方官員）告訴我們不會影響，但確實影響到了」。這名烏克蘭說，這些重要砲彈的供應構成「烏克蘭總供應量的約60%至70%」。

不過，美國一名資深國防官員表示，彈藥的減少「跟正在加薩發生的事情絕對無關」。他表示，總統提用權包裹方案「提前幾周就開始進行整合，所以加薩發生的事跟烏克蘭發生的事沒有任何關聯」。

ABC新聞指出，儘管烏克蘭從西方盟邦接收了各式各樣的武器，俄軍仍擁有重要的戰場優勢，例如更多的砲兵火力，更具爆炸性的攻擊無人機及更優秀的型號，還有數量更多的戰機與攻擊直升機，最近幾周也一直在試圖奪走戰場主動權。

烏克蘭武裝部隊司令札盧茲尼（Valery Zaluzhny）日前接受經濟學人採訪，稱俄烏戰爭處於「僵局」，奧斯丁20日在基輔發表講話時，仍堅稱烏軍將「有辦法在冬季的作戰勝利」。

然而，有鑑於美國國會對援助烏克蘭的分歧，該匿名受訪的烏國官員對美國武器供應表達憂慮，「我們麻煩大了，基本的彈藥沒過來」，並警告烏克蘭冒著「以極高代價」失去陣地的風險。

烏克蘭 加薩 奧斯丁

上一則

澤倫斯基接受英媒專訪 稱躲過5次俄方暗殺

下一則

比通報時間早 南韓軍方：北韓發射軍事偵察衛星

延伸閱讀

狙殺3.8公里外俄軍 烏稱打破子彈飛行距離紀錄

狙殺3.8公里外俄軍 烏稱打破子彈飛行距離紀錄
奧斯丁抵達基輔 重申美國對烏克蘭支持

奧斯丁抵達基輔 重申美國對烏克蘭支持
坎伯：拜登警告北京 勿干預台灣選舉

坎伯：拜登警告北京 勿干預台灣選舉
坎伯：拜登要習近平不要介入台灣選舉 尊重勝選者

坎伯：拜登要習近平不要介入台灣選舉 尊重勝選者

熱門新聞

貝內特說自己誤點了要價7萬元的調酒，讓丈夫氣到丟包她。(擷自TikTok)

酒吧誤點7萬元調酒付不出錢 丈夫竟直接「丟包她」離開

2023-11-15 18:51
美國福音歌手史托姆近日因為無視空服員停止在機上唱歌的要求，差一點被趕下她搭乘的達美航空航班。（照片翻攝：TMZ / IG@bobbi_storm）

空服員頭痛…美歌手稱「我在Billboards榜上」搭機想獻唱 險被趕下飛機

2023-11-15 03:54
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
遭哈瑪斯在加薩俘虜的女兵馬仙諾（左）已喪命，右為馬仙諾的母親。（截自X平台）

哈瑪斯影片稱女兵人質命喪空襲 以色列軍方證實死訊

2023-11-14 11:56
瑞典環保少女童貝里(左)在氣候遊行時支持巴勒斯坦，被男子打斷。(美聯社)

瑞典環保少女挺巴勒斯坦 男子衝上台抗議：別談政治

2023-11-13 11:44
卡布里茲跟女兒都一致認為嫁給有錢人很重要。示意圖。（取材自unsplash）

逼女當學霸攀有錢人 英國虎媽窮怕了：衣櫃沒名牌別嫁

2023-11-13 01:00

超人氣

更多 >
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
拍1部爛1部…2023仆街男神女神出爐 Angelababy獲年度「大獎」

拍1部爛1部…2023仆街男神女神出爐 Angelababy獲年度「大獎」
廚房掛舊畫老婦想扔 竟是價值2500萬名畫羅浮宮收藏

廚房掛舊畫老婦想扔 竟是價值2500萬名畫羅浮宮收藏
拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮