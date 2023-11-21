澤倫斯基接受英媒專訪 稱躲過5次俄方暗殺
烏克蘭總統澤倫斯基日前在戒備森嚴的基輔總部接受英國太陽報獨家專訪時表示，他的國家迫切需要更多防空系統，以擊落俄羅斯的飛彈跟無人機。
根據太陽報20日刊出的訪問，澤倫斯基對俄羅斯反覆試圖暗殺他滿不在乎，稱烏國情報機關擋下至少「5或6次」暗殺他的陰謀，但不比新冠肺炎COVID-19（2019冠狀病毒疾病）發作更糟。他說，「第一次刺殺非常有意思，第一次的時候，之後就像新冠一樣，每次都會變得更輕鬆」。
澤倫斯基說，美國與歐洲已提供幫助對抗俄軍，但「這樣還不夠」，並堅稱烏克蘭會奮戰到底。澤倫斯基也說，只有英國、歐洲與美國等盟邦仍然團結在他身後，才有可能取得勝利。
澤倫斯基還說，中國大也可以發揮關鍵作用，施壓俄羅斯停止猛攻並從烏克蘭撤軍。他表示，烏克蘭正「保持堅強」，但烏軍「需要在戰場取得更多成功戰果」。
澤倫斯基稱烏俄戰爭的最初幾個月「最為艱苦」，「每分鐘」都遭到俄軍無情攻擊，同時讚揚烏軍在克里米亞與黑海的成功，但又指「這不是一部電影」，警告勝利不是靠魔法變出來的，地面攻勢的成功更「取決於許多因素」。
澤倫斯基說，烏克蘭急切需要更多防空系統，但烏國政府會試著購買、租賃或找西方企業在烏克蘭共同生產，而不是完全要求西方國家捐贈，「我們只需要前線的防空系統」。
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