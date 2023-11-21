澤倫斯基接受英媒專訪 稱躲過5次俄方暗殺

烏克蘭總統澤倫斯基。(Getty Images)

烏克蘭 總統澤倫斯基 日前在戒備森嚴的基輔總部接受英國太陽報獨家專訪時表示，他的國家迫切需要更多防空系統，以擊落俄羅斯 的飛彈跟無人機。

根據太陽報20日刊出的訪問，澤倫斯基對俄羅斯反覆試圖暗殺他滿不在乎，稱烏國情報機關擋下至少「5或6次」暗殺他的陰謀，但不比新冠肺炎COVID-19（2019冠狀病毒疾病）發作更糟。他說，「第一次刺殺非常有意思，第一次的時候，之後就像新冠一樣，每次都會變得更輕鬆」。

澤倫斯基說，美國與歐洲已提供幫助對抗俄軍，但「這樣還不夠」，並堅稱烏克蘭會奮戰到底。澤倫斯基也說，只有英國、歐洲與美國等盟邦仍然團結在他身後，才有可能取得勝利。

澤倫斯基還說，中國大也可以發揮關鍵作用，施壓俄羅斯停止猛攻並從烏克蘭撤軍。他表示，烏克蘭正「保持堅強」，但烏軍「需要在戰場取得更多成功戰果」。

澤倫斯基稱烏俄戰爭的最初幾個月「最為艱苦」，「每分鐘」都遭到俄軍無情攻擊，同時讚揚烏軍在克里米亞與黑海的成功，但又指「這不是一部電影」，警告勝利不是靠魔法變出來的，地面攻勢的成功更「取決於許多因素」。

澤倫斯基說，烏克蘭急切需要更多防空系統，但烏國政府會試著購買、租賃或找西方企業在烏克蘭共同生產，而不是完全要求西方國家捐贈，「我們只需要前線的防空系統」。